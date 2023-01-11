Sıfır ve ikinci el araç satışlarına bakanlık soruşturması!

Sıfır ve ikinci el otomobil alım satımları özellikle son birkaç yıldır tartışmalara konu oluyor. Zira galerilerden bireysel alım satım yapanlara kadar piyasayı manipüle etmeye çalışan birçok kişi mevcut. Bu iddia neticesinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkça müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Şüpheli görülen sıfır ve ikinci el araç satışları incelenecek.

Sıfır ve ikinci el araç satışları incelenecek!

Bakan Muş'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir."

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