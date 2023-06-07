Teknoloji günden güne gelişmeye devam ederken, sıfır telefon alamayanların hedefi telefon tamircileri oldu. Cep telefonunu yükseltemeyenler tamircilere akın ederken, kılıf ve ekran koruyucularına da talep arttı.

Sıfır telefon alamayanların hedefi telefon tamircileri oldu

DÜZCE - Teknoloji günden güne gelişmeye devam ederken, sıfır telefon alamayanların hedefi telefon tamircileri oldu. Cep telefonunu yükseltemeyenler tamircilere akın ederken, kılıf ve ekran koruyucularına da talep arttı.

Her geçen gün teknolojinin geliştiği dönemde, sıfır telefon alamayanlar telefonlarını tamir için bırakmayı tercih ediyor. Düzce'de cep telefonunun son teknoloji olmasını isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Yeni telefon alamayan kullanıcıların ilk tercihi telefonlarını tamir ettirmek.

"Şu anda en çok telefon tamiri yapıyoruz"

Vatandaşların telefonlarını tamirata getirme oranının yükseldiğini vurgulayan Düzce'de telefon satışı ve tamiri yapan Ertuğrul Aydoğan, "Piyasanın şartları malum belli. Sıfır telefon fiyatları gerçekten çok yüksek durumda. Vatandaşların şu anki tercihi ya ikinci el telefon almak oluyor yada elindeki mevcut telefonlarını tamirat konusunda yanımıza geliyorlar. Sıfır telefon fiyatlarında ki artış sebebi ile satışlarımız daha düşük. İkinci el telefon satışlarımız daha iyi. Şu anda en çok telefon tamiri yapıyoruz. Vatandaş elindeki telefonun daha çok tamirini yaptırıyorlar. Telefonlarını daha iyi korumak amacı ile kılıf kullanıyorlar. Ekranların kırılmaması için ekran arkası yani telefonun kasasının da kırılmaması için önlü arkalı koruma amaçlı jelatinlerin satışı da arttı. Kırılmaz cam tavsiyelerimiz oluyor. Bunları vatandaşlara kesinlikle öneriyoruz" ifadelerinde bulundu.