Sıfır otomobil alırken 2 kere düşünün! Satışı yasaklanıyor

Türkiye ve dünyadaki diğer birçok ülkenin otomobil sektöründe, kullanıcılara olumsuz yansıyan fiyat artışları görülüyor. Tabii ülkemizde enflasyon, yüksek kur farkı ve vergi nedeniyle bu makas diğer Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı açıldı. Ayrıca bununla birlikte fırsatçılık da başladı. Fakat Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu durumun önüne geçmek için yeni araçlara ikinci el satış yasağı getirileceğini söyledi.

Sıfır alınan otomobile ikinci el satış yasağı geliyor!

Emre Özpeynirci'nin özel haberine göre, yeni getirilecek ikinci el satış yasağı düzenlemesi ile birlikte sıfır otomobil alanlar 6 ay içerisinde 5 bin km kullanım sağlamadıkça otomobillerini ikinci el pazarında satılığa çıkaramayacak.

Nitekim Ticaret Bakanı Mehmet Muş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sıfır otomobil alıcılarına belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden araçlarını satamamaları için kısıtlaması getireceklerini söyledi.

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Otomobil pazarında fiyatların giderek yükselmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Türkiye özelinde bakacak olursak, yükselen enflasyon, dolar kuru farkı ve otomobillerden alınan vergiler bu durumun ilk sıralarında yer alıyor.

Fakat dünyaya bakacak olursak Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ham madde üretim problemi, pandemi ve tedarik zincirindeki aksamalar ve fabrikaların siparişlere yetişememesi nedeniyle çip üretim krizi ve küresel enflasyon gibi tüm ülkeleri etkileyen problemler de mevcut.

Tabii buna ek olarak, otomobillerin fiyatlarının giderek artacağını bildiği için fırsatçılık yapan galeriler de mevcut. Örneğin sıfır araç satış bayileri otomobilleri galeriye satmış gibi fatura keserek müşteriye değil kampanyalı, normal anahtar teslim fiyatından da araba satmıyor.

Bunun yerine kendi galerilerinde aynı aracı 2-3 ay sonra geleceğini tahmin ettiği zam miktarını ekleyerek satışa çıkarıyor. Bu durum da üretici firma henüz zam yapmamış olsa da fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine ve beraberinde 2. el piyasasının da hareketlenmesine neden oluyor.

Getirilecek ikinci el satış yasağı sonrasında ise böyle fırsatçılıklar yapılamayacak. Zira galeri eğer aracı satın alırsa en az 6 ay beklemesi gerekecek. Yani piyasaya direkt olarak yüksek fiyattan sunamayacak. Tabii 6 ay geçtikten sonra bunu yapabilecek olduğu için beklemeyi tercih ederlerse, bu durum stokta araç bulunmasını iyice zorlaştırabilir.

Tabii bu meslek grubunda yapılan yanlışlardan tüm sektör sorumlu tutulamaz. Ayrıca ülkemize halihazırda sınırlı sayıda otomobilin geldiğini göz önünde bulunduracak olursak, geçici olarak uygulanacağı söylenen bu düzenleme zaten uzun vadede işe yaramayabilir.

Çünkü her ne kadar bazı fırsatçılar dönemsel olarak piyasanın dengelerini bozuyor olsalar da fiyatların giderek yükselmesinin ve stoklarda otomobil bulunmamasının asıl sebebi hem ülkemiz hem de dünyada yaşanan yukarıda belirttiğimiz sıkıntılar.

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