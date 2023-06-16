Siemens, yüksek teknoloji fabrikalarına ve inovasyon laboratuvarlarına yatırım yapacak

Siemens AG, dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderliği genişletmek için yeni yüksek teknoloji fabrikalarına, inovasyon laboratuvarlarına ve eğitim merkezlerine yapılan küresel yatırımlarını artırıyor. Şirket, Singapur'da yeni bir fabrika açarken, Çin'deki dijital fabrikasını da genişletecek. Ayrıca, yapay zeka ve endüstriyel metaverse gibi AR-GE alanlarında da yatırım yapacak.

Siemens AG, dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderliği genişletmek için yeni yüksek teknoloji fabrikalarına, inovasyon laboratuvarlarına ve eğitim merkezlerine yapılan küresel yatırımlarını artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG, gelecekte büyümeyi desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve dayanıklılığı artırmak amacıyla, ağırlıklı olarak yeni üretim kapasitesinin yanı sıra inovasyon laboratuvarları, eğitim merkezleri ve diğer kendi tesisleri için 2 milyar avroluk yatırım stratejisi yapacağını açıkladı. Şirket, Singapur'da, gelişen Güneydoğu Asya pazarlarına hizmet vermek üzere yüksek teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasını da açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, Teknolojilerinin, müşterilerinin daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olmak için desteklerine ihtiyaç duyduğu seküler büyüme trendlerine hitap ettiğini belirterek, "Siemens, pazar seviyesinin önemli ölçüde üzerinde bir büyüme yaşıyor. Bugün gelecekteki büyümeyi hızlandırmak, inovasyonu teşvik etmek ve esnekliği artırmak için bir yatırım stratejisi açıklıyoruz.

Bu yatırımlar, çeşitlendirme ve 'yerel için yerel' işletmelere odaklanmamızın yanı sıra gerçek ve dijital dünyaları birleştirme stratejimizi de destekliyor. Dünyanın en önemli pazarlarında büyümeyi desteklemek için güçlü küresel varlığımızı açıkça güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, 2023 mali yılında, yapay zeka ve endüstriyel metaverse gibi AR-GE alanlarında bir önceki yıla göre yaklaşık 0,5 milyar avroluk bir artış bekleniyor. Bu AR-GE, Siemens'in simülasyon, dijital ikizler, yapay zeka veya güç elektroniği gibi temel teknolojilerdeki lider konumunu güçlendirirken Siemens Xcelerator açık dijital iş platformunun gelişimini de desteklemeye odaklanıyor.

Şirket, kısa süre önce, ChatGPT'yi kullanarak endüstri otomasyonuna yönelik kod üretimini hızlandırmak için Microsoft ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Siemens, fabrikaların ve altyapıların tasarımını, planlamasını, üretimini ve işletimini iyileştirmek için endüstriyel metaverse oluşturmak için NVIDIA ile iş birliği yapıyor.

Güneydoğu Asya'da yeni ve ilave kapasiteler

Güneydoğu Asya'da artan talebi karşılamak için Siemens, Singapur'da Siemens'in kendi lider dijital ikizi ve yenilikçi, akıllı donanım teknolojileri kullanılarak geliştirilecek, yüksek teknoloji ile donatılmış ve tamamen yeni fabrikasını duyurdu. Fabrikaya yapılacak yatırım yaklaşık 200 milyon avro olacak. Tesis, dijitalleşmenin sunduğu olanakları sergilemek için bağlantı konusunda yeni bir standart belirleyecek ve yüksek otomasyonlu üretim süreçlerini bir araya getirecek. Bu yatırım ile 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

Siemens, Çin'deki yatırım stratejisinin ve hızla büyüyen iş hacminin bir parçası olarak, Çin'deki yerel büyüme fırsatlarına hizmet etmek üzere, 140 milyon avro (1,1 milyar RMB) yatırım yaparak ve 400 kişiye yeni istihdam yaratarak Çengdu'daki dijital fabrikasını da genişletecek.

Şirketin Çinli müşterilerinin birçoğu, özellikle dijitalleşme ve yüksek teknoloji üretim alanlarında, yeni teknolojileri erken benimsiyor. Siemens, dijitalleşme ve güç elektroniği teknolojisi destekli hareket kontrol sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için Shenzhen'de yeni bir dijital AR-GE İnovasyon Merkezi'ne yatırım yaptığını da duyurdu.

Siemens Xcelerator açık dijital iş platformu, 2022'nin kasım ayında Çin'de hayata geçirildi.

Verilen bilgiye göre, 2023 başında Siemens, Almanya'nın Amberg kentindeki WEF Küresel Deniz Feneri Fabrikası'nın kapasitesini artırmak için Çekya'nın Trutnov kentindeki üretimi genişletmeyi taahhüt etti. Ayrıca Siemens, Almanya'nın Frankfurt-Fechenheim kentindeki şalt fabrikasını genişletmek için 30 milyon avro yatırım yaparken, Siemens Mobility, yakın zamanda ABD'de yolcu trenlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere Kuzey Carolina eyaletinin Lexington kentinde yeni bir demiryolu araçları fabrikası kurmak için 220 milyon dolar harcadığını duyurdu.

Tesis, 2028'e kadar 500'ün üzerinde kişiye istihdam yaratacak. Planlanan 2 milyar avroluk yatırım ve araştırma ve geliştirme alanında beklenen yaklaşık 0,5 milyar avroluk artış, Siemens Healthineers'ı da kapsıyor.