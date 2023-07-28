Siemens Akıllı Altyapılar, SICHARGE D ile Elektrikli Araç Altyapısının Gelişimine Katkı Sağlıyor

Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen SICHARGE D, doğrudan akımla çalışan hızlı şarj istasyonu ile elektrikli araç altyapısının gelişimine katkı sağlıyor. SICHARGE D, yüksek güç akışı ve verimlilik sunarak operasyonel maliyetleri ve şarj süresini azaltıyor. Aynı anda 3 araç birden şarj edilebilen bu sistem, kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir bir tasarıma sahiptir.

Siemens Akıllı Altyapılar, doğrudan akımla çalışan hızlı şarj istasyonu SICHARGE D ile elektrikli araç altyapısının gelişimine katkı sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, 1000 V'a varan voltaj aralığı ve 300 kW'a kadar ölçeklenebilir şarj gücü sunan SICHARGE D sistemi, operasyonel maliyetleri ve şarj süresini kayda değer oranda azaltıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen yenilikçi çözüm, yüksek güç akışı ve verimlilik sunuyor. Otoyol ve şehirlerde kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanan SICHARGE D'nin iki adet doğru akım (DC) hızlı şarj soketi ve bir adet isteğe bağlı alternatif akım şarj (AC) soketi bulunuyor. 24 inçlik entegre ekranıyla kullanıcı dostu bir ürün olan SICHARGE D, şarj gücünü otomatik dağıtımı yaparak en hızlı şekilde şarj işlemini tamamlayabiliyor, ölçeklenebilir ve kompakt tasarımı sayesinde 5 adet şarj soketi ile de hizmet verebilecek şekilde genişletilebiliyor.

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan SICHARGE D ile aynı anda 3 araç birden şarj edilebiliyor. Ek Dispenser ile de araç sayısı 5'e kadar çıkabiliyor. Kurulum karmaşıklığı yaratmayan bu sistem, şarj gücünün soketler arasında dinamik bir şekilde paylaştırılmasına da olanak veriyor. Sistem, her bir bağlı elektrikli aracın güç gereksinimini eş zamanlı olarak karşılarken, şarj sürecini de ilgili aracın pil teknolojisine adapte ediyor. Böylelikle şarj için gereken maksimum güç, manuel bir müdahaleye gerek olmaksızın tüm bağlı araçlara aynı anda ulaşabiliyor.

Gelecekteki gelişmelere de hazır ve uyumlu olan bu etkili ve hızlı şarj istasyonunun mevcut sürümü, doğru akım (DC) soketlerinde 500A'e kadar sağlayabiliyor. Şarj süresini 15 dakikaya kadar düşüren, kompakt yapısı ile yerden tasarruf sağlayan bu sistem küresel CO2 hedeflerine de katkıda bulunuyor. 2023 IF Design Award ile ödüllendirilen yüksek güçlü hızlı şarj istasyonu SICHARGE D, yüzde 96'lık maksimum verimlilik değeriyle de piyasadaki en yüksek oranlardan birini sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Akıllı Altyapılar e-Mobility Türkiye Lideri Rıfkı Çolak, SICHARGE D'nin e-mobilite'nin geleceğini destekleyen çok büyük bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde müşterilerimize sunduğumuz özelliklerin sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz, SICHARGE D ile gerekli şarj seçenekleri sayısının artışı veya şarj hızlarının yükselmesi gibi faydalar elde edecekler. Aynı zamanda SICHARGE D, piyasada halihazırda mevcut en verimli hızlı şarjı sağlıyor. Bu da sürdürülebilir bir ulaşımı sağlamada azalan kaynakların dikkatli kullanımı açısından da önem taşıyor."