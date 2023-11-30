ShiftDelete.Net 1 Milyar İzlenmeyi Geçti!

ShiftDelete.Net, 18 yıllık yayın hayatında 2 milyon abone ve 1 milyar izlenme sayısını geçerek büyük bir başarı elde etti. Teknoloji ve bilişim alanında önde gelen bir web sitesi olan SDN, güncel teknoloji trendlerini takip eden içerikleriyle dikkat çekiyor.

2005 yılında kurulan ShiftDelete.Net, 18 yıllık yayın hayatında bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 2 milyonu geçkin abonesi bulunan SDN, 1 milyar izlenmeyi de geçerek yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyor. Ofis arkadaşlarımız ile keyifli bir kutlama videosu hazırladık.

1 MİLYAR KEZ TEŞEKKÜRLER!

Teknoloji ve bilişim alanında Türkiye'nin önde gelen web sitelerinden biri olan SDN, bu süre zarfında hem içerik kalitesi hem de takipçi sayısında büyük bir gelişim gösterdi. 2 milyonu aşkın aboneye ulaşarak Türkçe içerik üreten YouTube kanalları arasında dikkat çekici bir yere sahip olan ShiftDelete.Net, bu başarısını 1 milyar izlenme sayısını geçerek taçlandırdı. Bu önemli başarı, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip edilen bir dönüm noktası oldu.

ShiftDelete.Net'in bu başarısının ardında, güncel teknoloji trendlerini takip eden, yenilikçi ve bilgilendirici içerikler yaratma çabası yatıyor. Yıllar içinde birçok önemli teknolojik gelişmeyi kullanıcılarına ulaştıran SDN, özellikle donanım incelemeleri, yazılım güncellemeleri, sektörel haberler ve detaylı analizler ile adından söz ettirdi. Site, aynı zamanda teknoloji meraklılarının sorularını yanıtlamak, yeni ürünler hakkında bilgi vermek ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri takipçilerine sunmak için özel videolar ve makaleler hazırladı.

Kutlama anını özel kılan ise, SDN ofisinde çalışan ekip arkadaşlarının hazırladığı keyifli bir video oldu. Bu video, takipçilerine sadece başarıyı değil, aynı zamanda arkasındaki ekip çalışmasını ve samimi ortamı da gösteriyor. Bu başarının kutlaması, eğlenceli ve interaktif bir içerikle gerçekleştirildi ve SDN takipçilerine, markanın sıcak ve samimi yüzünü bir kez daha hatırlattı.

SDN, Sihirli Elma, TechInside, Pembe Teknoloji, Yeşil Robot, FutureFlow.Life ve bireysel kanalları ile birlikte çalışan büyük ekibi ile bu başarıyı kutlarken, aynı zamanda gelecek için de yeni hedefler koyuyor ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri takipçilerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu başarı, SDN'nin sadece bir durağı olarak kalmayıp, daha fazla yeniliğe ve başarıya doğru emin adımlarla ilerlemesinin bir göstergesi.