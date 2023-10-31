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Shenzhou-16 Uzay Aracı Astronotları Güvenli Bir Şekilde Dünya'ya Döndü

Çin'in Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının üç astronotu, güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. Astronotların dönüş yolculuğuna hızlı bir bakış.