Shenzhou-16 Uzay Aracı Astronotları Güvenli Bir Şekilde Dünya'ya Döndü
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Çin'in Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının üç astronotu, güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. Astronotların dönüş yolculuğuna hızlı bir bakış.
Shenzhou-16 dönüş kapsülünden çeşitli görüntüler
Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının üç Çinli astronotu, Salı günü güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. Gelin, astronotların dönüş yolculuğuna 60 saniyede hızlı bir bakış atalım.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji