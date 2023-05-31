Shenzhou-16 Astronotları Çin Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülüne Girdi

Çin'in Shenzhou-16 uzay aracındaki üç astronot, Salı günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak buradaki üç astronotla buluştu. Böylece yörüngede yeni bir ekip, görevi devralmış oldu.

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan bu ekran görüntüsünde, Shenzhou-15 ve Shenzhou-16 mürettebatları Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin içinde grup fotoğrafı çekilirken görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Han Qiyang/Xinhua)

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-16 uzay aracındaki üç astronot, Salı günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak buradaki üç astronotla buluştu. Böylece yörüngede yeni bir ekip, görevi devralmış oldu.

Shenzhou-15 mürettebatı, Beijing saatiyle 18.22'de kapağı açtı. Üç uzay istasyonu sakini, yeni gelenleri selamladı ve grup fotoğrafları çekildi.

Uzaydaki bu buluşmayla Çin'in uzay istasyonundaki ikinci yörünge içi mürettebat rotasyonu başlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre altı astronot, planlanan görevleri ve devir teslim işlerini tamamlamak için yaklaşık beş gün birlikte yaşayacak ve çalışacak.

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen bu ekran görüntüsünde, Shenzhou-15 ve Shenzhou-16 mürettebatları Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin içinde grup fotoğrafı çekilirken görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Jie/Xinhua)

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen bu ekran görüntüsünde, Shenzhou-15 ekibi Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin içinden Shenzhou-16 ekibine el sallarken görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Jie/Xinhua)

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen bu ekran görüntüsünde, Shenzhou-15 ekibi Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin içinde Shenzhou-16 ekibini karşılamak için süslemeler asarken görülüyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Jie/Xinhua)