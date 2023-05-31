Shenzhou-16 Astronotları Çin Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülüne Girdi
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Çin'in Shenzhou-16 uzay aracındaki üç astronot, Salı günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak buradaki üç astronotla buluştu. Böylece yörüngede yeni bir ekip, görevi devralmış oldu.
BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-16 uzay aracındaki üç astronot, Salı günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak buradaki üç astronotla buluştu. Böylece yörüngede yeni bir ekip, görevi devralmış oldu.
Shenzhou-15 mürettebatı, Beijing saatiyle 18.22'de kapağı açtı. Üç uzay istasyonu sakini, yeni gelenleri selamladı ve grup fotoğrafları çekildi.
Uzaydaki bu buluşmayla Çin'in uzay istasyonundaki ikinci yörünge içi mürettebat rotasyonu başlamış oldu.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre altı astronot, planlanan görevleri ve devir teslim işlerini tamamlamak için yaklaşık beş gün birlikte yaşayacak ve çalışacak.