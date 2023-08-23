Dünyanın en popüler şarkı taratma programı Shazam, son güncellemesiyle iPhone cihazlarda kilit ekranındaki Widget'larda yer alabilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar şarkıları doğrudan kilit ekranından tanımlayabilecek.

Apple, 6 Haziran'da düzenlediği WWDC 2023 lansmanında iOS 17'yi tanıttı. iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni sürüm, şu anda test aşamasında. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak iOS 17 hakkında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Ancak Shazam, elini çabuk tuttu ve

Shazam, iPhone cihazlarda kilit ekranında yer alacak

Dünyanın en popüler şarkı taratma programı ola Shazam, son güncellemesiyle daha da kullanışlı bir hal aldı. Bundan sonra Shazam, iPhone cihazlarda kilit ekranındaki Widget'larda yer alabilecek. Özellik, programın 15.38 sürümünde mevcut.

Sürüm notlarına göre artık Shazam'ı Kilit Ekranı Widget'ına yerleştirebilir. Buradan uygulamayı kullanarak şarkıları doğrudan kilit ekranınızdan tanımlayabilirsiniz. Bilindiği üzere Kilit Ekranı widget'ı desteği, iOS 16 geldi.

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Öte yandan Shazam, iPhone cihazlar için geçtiğimiz ay önemli bir özellik daha sunmuştu. Uygulama, iOS cihazlarda YouTube, Instagram ve TikTok'taki şarkıları da tanımlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar bu uygulamalarda karşılaştıkları şarkıların ismini ve kime ait olduğunu kolayca bulabilir.

YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda izlenen videoların arka planlarında çalan şarkılar her zaman açıklamalarda yer bulamıyor. Eklenenbu özellik ile artık iOS kullanıcıları bu hizmetten yararlanabilecek.

Her yeni iOS güncellemesinde ana ekran ve kilit ekranındaki widget'lar yeni bir görünüme sahip olur. Ancak Apple, onları daha kullanışlı hale getiriyor. Artı bkir uygulamayı açmadan hatırlatıcıları işaretleyebilir, müzik çalmayı kontrol edebilir, HomeKit cihazlarını etkinleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.