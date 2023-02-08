SGK'dan deprem bölgesinde ilaç açıklaması!

SGK, deprem bölgesinde bulunanlar için yeni bir açıklama yaptı. Bu bölgedeki depremzedeler için ilaç kolaylığı sağlanacak.

Ülkemiz, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem yaşadı. Bu depremin ardından pek çok ilde büyük yıkımlar yaşanırken, bazı vatandaşlarımız bu yıkımların altında kaldı. Bugün itibariyle ise SGK, deprem bölgesinde bulunanlar için yeni bir açıklama yaptı.

Depremzedeler ilaç ve tıbbi malzemeleri reçetesiz alabilecek

Bugün yapılan açıklamaya göre SGK, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için yeni bir kolaylık sağladı. Öyle ki, depremin etkilediği yerlerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek. Ayrıca afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, hem ilaç alımlarında hem de sağlık müracaatlarında katılım payı ödemeyecek.

Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için yapılan bu açıklamanın devamı ise şu şekilde:

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"5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu 'IP' uygulamasının kaldırılması, afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura ve reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart 2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."