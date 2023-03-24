Şeyma Subaşı'nın Instagram ücretli abonelik kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez Instagram ücretli abonelik kazancı ile gündeme geldi.

Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanılmaya başlandı. Platformun yeni özelliğini kullanmaya başlayan ilk isimlerden biri de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı oldu. Özelliği kullanmaya başlayan ünlü isim ise kazancıyla gündem olmayı başardı.

Şeyma Subaşı, Instagram'ın ücretli abonelik özelliğinden 12 milyon TL kazandı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitlenin dikkatini çeken Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini kullanmaya başladı. Platformun sunmuş olduğu ücretli abonelik uygulamasını kullanmaya başlayan ilk isimlerden biri olan Subaşı, şimdi kazancıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'nın ücretli abonelik uygulamasından 12 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Ünlü isim daha öncesinde bu özellikle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında abonelik uygulamasında daha özel içerikli videolar paylaştığını belirtti. Ayrıca daha fazla iletişim sağladığını ve hediyeler verdiğini de ekledi.

Instagram durmak bilmiyor! Reklamlar artacak

Dünyada pek çok ünlü isim ücretli abonelik karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşıyor. Bu modaya katılan Şeyma Subaşı'nın hayatını abonelik üzerinden takip etmenin bedeli ise aylık 60,99 TL olarak yer alıyor.

Yaptığı seyahatlerle de gündeme gelen Subaşı, abonelik üzerinden daha fazla paylaşım yapacağını belirtti. Bu paylaşımlarda da yolculuklarından ve seyahatlerinden daha fazlasını görmenin mümkün olacağını ifade etti.

Instagram ücretli abonelik nedir?

Instagram ücretli abonelik uygulaması, içerik üreticiler için geliştirilen özellikler arasında yer alıyor. Yeni hizmet sayesinde içerik üreticileri abonelerine özel içerik üretiyor. Bunun yanı sıra abone olan kullanıcılarıyla daha fazla etkileşime giriyor.

Özelliğin aboneliği sayesinde bir içerik üreticiye aylık abone olan kişiler, daha fazla paylaşım görebiliyor. Ayrıca abone olan kişiler; abone sohbetleri, abone rozetleri, abone ana sayfası, abone hikayeleri, abone gönderileri ve Reels'ları görme imkanına sahip oluyor.

Peki, siz Şeyma Subaşı ücretli abonelik kazancı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!