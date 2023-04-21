Sevilen Xiaomi modeli için Android 13 güncellemesi yolda!

Kısa bir süre önce kullanıma sunulan MIUI 14, an itibariyle globaldeki kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı. Android 13 ve Android 12'yi temel alan yeni yapı birçok yeniliği beraberinde getiriyor ve selefine göre daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli için Android 13 güncellemesinin yolda olduğu öğrenildi.

Xiaomi 13 Lite için Android 13 güncellemesi yolda

Xiaomi 13 Lite, şubatta kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon beklenmedik bir şekilde Android 13 değil de bir önceki sürüm olan Android 12'yi temel alan MIUI 14 arayüzüyle kutudan çıktı. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Zira cihaz, Xiaomiui'nin haberine göre bu ayın sonundan itibaren Android 13 sürümünü almaya başlayacak.

İlk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak sürümün herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim. Öte yandan ilk etapta Avrupa bölgelerindeki kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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Xiaomi 13 Lite özellikleri:

Ekran: 6.55 inç FHD, AMOLED, 120Hz, Dolby Vision,

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Bellek: 8/12 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128/256 GB UFS 2.2

Ön kamera: 32 Megapiksel+8 Megapiksel

Arka kameralar:

50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766)

8 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K)

2 Megapiksel makro

Batarya: 4.500 mAh

Hızlı şarj: 67W

İşletim sistemi: Kutudan Android 12 ile çıkıyor

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