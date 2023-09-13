Setur, ChatGPT teknolojisiyle Seyahat Asistanı'nı hayata geçirdi

Setur, müşteri memnuniyetinde birincilik elde etmiş olan turizm şirketi olarak yapay zekayı seyahat planlama süreçlerine dahil ederek Setur Seyahat Asistanı'nı hizmete sundu. Bu yeni teknoloji, müşterilere otel seçimi, aktivite önerileri, fiyat tahminleri, kampanya bilgilendirmeleri gibi birçok konuda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Setur, ChatGPT teknolojisine entegre olan Setur Seyahat Asistanı'nı hayata geçirdi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetinde üst üste 3. kez turizm sektörü birincisi olan Setur, yapay zekayı, seyahat planlama süreçlerine dahil etti.

Şirket, bu kapsamda müşterilerinin otel seçimlerine yardımcı olmak, gitmek istedikleri bölgelerdeki farklı aktiviteleri öğrenmelerine, fiyat tahminlemeleri almalarına, kampanya bilgilendirmeleri ve farklı süreçlerle ilgili bilgi edinmelerine olanak tanımak amacıyla GPT altyapısını kullanan Setur Seyahat Asistanı'nı hizmete sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Alphan Kimyonok, yapay zeka tabanlı ChatGPT'nin turizme çok uygun bir teknoloji olduğunu belirtti.

Setur olarak dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini aktaran Kimyonok, "Son yıllarda bu alanda gerçekleştirdiğimiz yapılanma ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Müşteri taleplerinin net olmadığı, kişiselleştirilmiş hizmet sunmanın fark yarattığı turizm alanında ChatGPT'nin sektörümüze yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimyonok, Microsoft Azure OpenAI altyapısı ile ChatGPT'ye entegre olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Rotasını global bir turizm şirketi olarak belirleyen Setur olarak müşterilerimizle temas ettiğimiz kanalların sayısını artırmak bizler için büyüm önem taşıyor. Bu anlamda Microsoft Azure OpenAI yapısı ile kurumsal internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret eden kişilerin taleplerine farklı dillerde çok hızlı sonuç verebilen bir sistemi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kurduğumuz bu yapı sadece belirli sorulara cevap vermiyor, müşterilerimizin farklı taleplerine özel sonuçlar çıkarıyor. Her alanda benzersiz müşteri deneyimi yaratmayı hedefleyen şirket olarak bu yeni teknolojiye hızlı adaptasyon sağlamaktan, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde bu teknolojiyi süreçlerine entegre eden ilk seyahat şirketi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Setur kurumsal websitesi www.setur.com.tr/ üzerinden Setur'un Seyahat Asistanı çözümüne erişim kolaylıkla sağlanabiliyor. Seyahat Asistanı yakın bir gelecekte Setur mobil uygulamasına da entegre edilecek.