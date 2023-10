Sennheiser AMBEO Soundbar Mini: Gerçekçi 3D Ses Deneyimi

Sennheiser, AMBEO sanallaştırma teknolojisini kullanarak küçük bir soundbarda bile gerçekçi 3D ses deneyimi sunmayı vadeden AMBEO Mini'yi piyasaya sürdü. Cihaz, kompakt tasarımı, yüksek kaliteli ses performansı ve zengin özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini neler sunuyor?

Film ve müzik tutkunları için tek bir cihazdan dünyanın en sürükleyici sesi. AMBEO Soundbar Mini, ev veya ofis alanlarınızı kablo ve hoparlör karmaşasına boğmayan kompakt tasarımı ile sinema kalitesinde ses deneyimi sunar.

Alman araştırma kuruluşu Fraunhofer IIS Enstitüsü ile birlikte geliştirilen AMBEO sanallaştırma teknolojisi, tek bir cihazın sunabileceği mümkün olan en yüksek 3D ses deneyimi sağlayan sanal bir hoparlör kurulumu oluşturur.

Sennheiser'ın odyofil uzmanlığıyla tasarlanan AMBEO Soundbar Mini, müziğe hayat verir ve içeriğin türüne göre sesi otomatik olarak mükemmelleştirir. AMBEO, Upmix özelliğiyle stereo ve 5.1 kanal içerikleri kendinizi bir konser salonundaymış gibi hissedeceğiniz şekilde geliştirir.

Dolby Atmos, DTS: X, 360 Reality Audio ve MPEG-H gibi ek özellikler sayesinde sesin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. AMBEO'nun kurulumu oldukça kolaydır. Otomatik kalibrasyon özelliği, sanal hoparlörleri odanın çeşitli yerlerine konumlandırarak odanızın akustiğine uyum sağlar.

Sennheiser Smart Control uygulaması, ses ayarları, ekolayzır, ses tanımlama ve daha fazlası için kolay kontrol sunar. AMBEO Soundbar Mini'nin her odaya uyacak şekilde zarifçe tasarlanmış modern görünümü, aynı zamanda birçok kullanışlı özellikle donatılmış dijital bir ruh barındırır.

AMBEO|OS işletim sistemi ise dijital müzik servislerini ve WiFi, Bluetooth gibi yaygın bağlantı türlerini destekleyerek bu güçlü özelliklere sorunsuz erişim sağlar. Sennheiser AMBEO Soundbar Mini ile ev eğlencenizi bir üst seviyeye taşıyın.

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini Öne Çıkan Özellikleri:

• AMBEO Sanallaştırma Teknolojisi: Dolby Atmos®, DTS: X®, MPEG-H ve 360 Reality Audio ile uyumlu son teknoloji AMBEO sanallaştırma teknolojisi, dünyanın en sürükleyici 3D sesini tek bir cihazdan sunar.

• Sennheiser Odyofil Ruhu: Yüksek kaliteli sürücülerden gelen kristal netliğinde orta frekanslar ve 4 inç boyutlarındaki yerleşik çift subwoofer'ın sunduğu derin baslar (43 Hz) ile güçlü ve inanılmaz keskinlikte temiz, kayıpsız ses.

• Kompakt ve Şık: Her yere uyum sağlayan kompakt ve gösterişli bir soundbar. Kusursuz malzeme kalitesi ve son derece çekici bir tasarım.

• Otomatik Kalibrasyon: Akıllı kalibrasyon algoritması, bulunduğu odanın mimari detaylarını ve akustik yapısını öğrenerek 7.1.4 sanal hoparlörlerin konumunu en doğru şekilde belirler.

• Özelleştirilmiş Ses: Adaptive Mod, oynatılan içeriği tarar ve en iyi dinleme deneyimi için ideal ayarları belirler. Ekolayzır ayarları ve üç farklı AMBEO sanallaştırma seviyesi, sesi kişisel tercihlerinize uygun hale getirir.

• Upmix Özelliği: AMBEO sanallaştırma teknolojisinin desteğiyle, herhangi bir stereo ve 5.1 kanal içeriği daha sürükleyici hale getirmek ve oda dolusu bir ses sahnesi oluşturmak için Upmix özelliğini kullanır.

• Diyalog İyileştirme: Sennheiser bünyesinde geliştirilen özel algoritmik modeller (Ses İyileştirme ve Merkezi Ses), diyalogların netliğini artırır. Gece Modu, geceleri daha sakin bir dinleme deneyimi sunmak için bas frekanslarını azaltır.

• Gelişmiş AMBEO|OS İşletim Sistemi: Bluetooth®, Wi-Fi, Chromecast built-in™, Apple AirPlay 2® ve Alexa built-in aracılığıyla yaygın arayüzlere hızlı bağlantı; Spotify Connect, Tidal Connect ve benzer uygulamalar sayesinde dijital müzik servislerine erişim.

• Sorunsuz Kullanıcı Deneyimi: Sennheiser Smart Control uygulaması veya tarayıcı üzerinden sezgisel kontrol; Amazon Alexa, Google Home ve Apple HomeKit ile sesli kontrol seçenekleri.

• Kablosuz Sub Bağlantısı: Daha güçlü ve sürükleyici bas için AMBEO Sub ile kusursuz bağlantı. Aynı anda 4 adete kadar AMBEO Sub ile bağlantı seçeneği.