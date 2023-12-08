Selçuk Bayraktar, Türkçe merkezli doğal dil işleme projesini duyurdu

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off'ta, Selçuk Bayraktar tarafından yapılan duyuruda, Türk savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden biri olan Baykar AI'nın bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesinin başlatıldığı açıklandı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off'ta, Türk savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden biri olan Selçuk Bayraktar, teknolojik gelişmelerle ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı.

Bayraktar, T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen bir girişimle, bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesini başlattıklarını açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Baykar AI beklenenden erken geliyor!

Selçuk Bayraktar, proje hakkında yaptığı açıklamada T3 Vakfı'nın liderliğinde, tamamen açık kaynaklı ve Türkçe merkezli olarak tasarlanan bu büyük doğal dil işleme projesini paylaştı. Şimdilik Baykar AI olarak adlandırılan proje, bütün dilleri kapsayacak şekilde geliştirilecek. Nitekim Bayraktar, amaçlarının da dil bariyerlerini aşmak ve küresel ölçekte etkileşimde bulunmak için kullanıcı dostu bir çözüm sunmak olduğunu söyledi.

Peki nedir bu doğal dil işleme? Doğal dil işleme, yapay zeka alanındaki önemli konular arasında yer alıyor ve bu alandaki gelişmeler, iletişim ve teknoloji dünyasında çığır açan yeniliklere yol açabilir. Türkçe merkezli bu projenin de dil işleme alanındaki sınırları zorlaması ve çok dilli etkileşimi kolaylaştırması bekleniyor.

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Projenin tamamen açık kaynaklı olması, geliştiricilere geniş bir erişim sağlayacak ve küresel bir işbirliği ortamı oluşturacaktır. Bayraktar'ın vurguladığı gibi, bu proje sayesinde Türkiye, teknoloji alanında önemli bir aktör olma yolunda atılım yapabilir ve uluslararası alanda daha fazla ses getirebilir.

Selçuk Bayraktar'ın Take Off Zirvesi'nde yaptığı bu duyuru, Türk teknoloji ekosistemindeki büyüme ve inovasyonu destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüm açıklaması ise şu şekilde:

Doğal dil işleme modelini, Türkiye Teknoloji vakfı öncülüğünde bütün dilleri kapsayacak olsa da Türkçe merkezli olacak şekilde tamamen açık kaynaklı bir yapay zeka projesini başladığımızı buradan paylaşmak istiyorum.