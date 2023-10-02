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Selçuk Bayraktar'a ASAN Hizmet tarafından madalya verildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi. Bayraktar, Bilim Bakü'yü ziyaret ederek ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü.