Şehir içi elektrikli otomobil alternatifi! Hem de 159 bin TL

Son dönemde artan döviz kurları ve yaşanan enflasyon ile birlikte sıfır otomobil almak neredeyse imkansız hale geldi. Artık sıfır bir otomobil isteyenlerin en az 400 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Konu elektrikli otomobil olduğunda ise fiyatlar 800 bin bandının üzerine çıkıyor.

Ucuz ulaşım için alternatif yöntem

Hal böyleyken özellikle şehir içinde ulaşım için insanlar alternatif çözümler aramaya başlamış durumda. Son dönemde piyasaya çıkan küçük elektrikli otomobiller de bunlardan bir tanesi. Özellikle küçük boyutları ile şehir içinde kullanım kolaylığı sunan bu araçlar, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Bu otomobillerden bir tanesi de RKS A1 olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları ile şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan araç, 2500 Watt'lık elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 60V'lık 80 Ah'lık bataryası ile 70 ile 110 kilometre arasında menzil sunan elektrikli aracın bu anlamda şehir içi kullanım için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk havalarda batarya performanslarının düştüğünü hatırlatmakta ise fayda var.

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Resmi sitesinde 159 bin 418 TL'lik fiyat etiketine sahip olan RKS A1, şehir içi kullanımlar için alternatif arayan bir kişi için uygun olabilir. 2,5 metrelik uzunluğu ve 1,2 metrelik genişliği ile oldukça küçük boyutlara sahip olan araç, 2 kişilik oturma kapasitesine sahip.

45 km/s'lik maksimum hız sunan bu küçük elektrikli aracın bataryaları ise standart prizler yardımıyla 6 ila 8 saat arasında doluyor. Bu da bataryalarınızı gece uyurken rahatça doldurabileceğiniz anlamında geliyor. Aracın enerji tüketiminin de fabrika verilerine göre kilometrede yaklaşık 12 kuruş olduğunu söyleyebiliriz.

Araç özellikleri:

Motor: 2500W Brushless

Batarya: 60V 80Ah

Şarj süresi: 6-8 Saat

Maksimum hız: 25/45 km/h

Sürüş mesafesi: 70-110 km.

ÖN / ARKA Fren: Disk / Kampana

ÖN / ARKA Lastik: 135/70-12

Uzunluk: 2500 mm.

Genişlik: 1202 mm.

Yükseklik: 1625 mm.

Dingil mesafesi: 1720 mm.

Özellikle yaşanan pandemi döneminde toplu taşımalardan uzak durmak isteyen ve otomobillere alternatif arayan bireyler için bu tür araçların oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu tür alternatif elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.