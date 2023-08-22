Segway-Ninebot, 2 Milyon Adet E-Moped Sevkiyatıyla Endüstri Rekoru Kırdı

E-moped üretimi yapan Segway-Ninebot, Mart ayında 1,5 milyona ulaştıktan sonra 123 gün içinde sevk edilen ürün sayısının 2 milyon adeti aştığını açıkladı.

Segway-Ninebot, kümülatif sevkiyatlarının 2 milyon adet e-moped'i aşarak yeni bir endüstri rekoru kırdığını duyurdu. Şirket, Mart 2023'de 1,5 milyona ulaştıktan sonra 123 gün içinde sevk edilen ürünün 2 milyon adeti aştığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında ilk yılında 100 bin adetin üzerinde satış gerçekleştirdi. 2021 yılında, satışlar geçen yıl neredeyse üç katına çıkarak 420 bin adete ulaştı. Ağustos 2022 itibarıyla, Çin'deki kümülatif E-moped satışı 1 milyonu aştı. Şirket, 2022 yılında Çin'de akıllı kısa mesafeli taşımacılık satışlarında birinci oldu. Tüm kanallardaki çevrimiçi 618 tanıtım festivali satış hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 101 artarak 10 milyon doları aştı. 2 milyon üniteye ulaşmak, şirketin kalitesine güvenen 2 milyon kullanıcının tercihlerini yansıtıyor. Şirket, verimli Ar-Ge'ye yatırım yaparak ve katı kalite standartlarını koruyarak kullanıcılara ve teknolojiye öncelik veriyor. Temel teknolojilerde, ürünlerde ve endüstri liderliğinde yeniliği takip ediyor. - İSTANBUL