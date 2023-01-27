SEDDK'dan 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası kararı!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortalarıyla ilgili sorun olarak görülen bir konu için kolları sıvadı. Kurum, araç sahiplerini de ilgilendiren bir genelge yayınladı.

SEDDK, poliçe düzenlemekten kaçınma hallerini güncelledi

SEDDK, trafik sigortasında geçtiğimiz yıllara oranla büyük bir düşüş gözlemledi. Harekete geçen kurum işleri sıkı tutmak için yaptığı çalışmaları tamamladı. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre kurum, sigorta şirketlerinde görülen belirgin düşüşleri poliçe düzenlemekten kaçınma olarak kabul edecek.

İşte yenilenen "poliçe düzenlemekten kaçınma" halleri;

-Son 1 yıldaki poliçe sayısının, son 3 yılın aynı dönemine göre yüzde 20 veya daha fazla azalması

-Son 3 aydaki poliçe sayısının, son 3 yıl içindeki aynı dönemine göre yüzde 30 veya daha fazla azalması

-Son 1 aydaki poliçe sayısının, son 3 aya göre yüzde 30 veya daha fazla azalması

Aslında SEDDK, geçtiğimiz yıldan beri bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki 2022 yılında sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçındıkları şikayetleri oldukça artmıştı. Ödeme ve sigorta işlemlerinde zorluklar yaşanması üzerine kurum harekete geçti.

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SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, durumun 25 milyon araç sahibini ilgilendirdiğini belirterek "Piyasa yapıcı oyuncuları daha yakından takip edip, piyasa bozucu işlem ve oyunculara yönelik gerekli tedbirleri hızlıca alacağız" dedi.

SEDDK, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da bir genelge yayınlamıştı. Eroğlu, uyarılara rağmen genelgeye uymayan şirketlerin poliçe kesme yetkisinin 3 günden 30 güne kadar durdurulabileceğini belirtti. Öyle ki kaçınmanın devam etmesi halinde bu cezanın katlanarak süreceğini söyledi.