SEDAŞ, dronlarını IDEF'23 fuarında sergiledi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yüksek teknolojiye sahip dronlarını 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) sergiledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek dönem iş birlikleri için önemli görüşmelerin olduğu fuarda ziyaretçiler SEDAŞ'ın dronlarına yoğun ilgi gösterdi. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde arıza, bakım ve bölgede yaşanılabilecek deprem, sel, heyelan, yangın gibi doğal afetler gibi acil durum faaliyetleri için aktif olarak kullanılan dronlar fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yüksek teknolojiye sahip dronlarını 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek dönem iş birlikleri için önemli görüşmelerin olduğu fuarda ziyaretçiler SEDAŞ'ın dronlarına yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu geçen müşteriye enerji hizmeti sunan SEDAŞ, dünyanın en büyük 4 savunma sanayi fuarından biri olan IDEF'e çözüm ortağı aracılığı ile katılım sağladı.

Faaliyet gösterdiği bölgelerde arıza, bakım ve acil durum faaliyetleri için aktif olarak İHA-1 sınıfı döner kanatlı insansız hava araçlarını kullanıma alan SEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji arzında kullandığı dronlarını fuarda sergiledi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde arıza, bakım ve bölgede yaşanılabilecek deprem, sel, heyelan, yangın gibi doğal afetler gibi acil durum faaliyetleri için aktif olarak kullanılan dronlar fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.