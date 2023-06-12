Securitas Türkiye CIO'su Aykut Yılmaz: Güvenlikte dijitalleşme her geçen gün artıyor

Securitas Türkiye CIO'su Aykut Yılmaz, güvenlikte dijitalleşmenin her geçen gün arttığını bildirdi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Global HR Summit 2023, İstanbu Raffles Otel'de gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci günündeki "Şirketlerde Dijitalleşme ve İnsan; Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?" başlıklı panelde konuşan Securitas Türkiye CIO'su Yılmaz, katılımcılara insan kaynaklarına teknolojiyi nasıl entegre ettiklerini örneklerle anlattı.

Güvenlikte dijitalleşmenin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, verileri analiz edip gerek insan kaynağının gerekse verilen hizmetin ölçümlenebilmesinin sektörde fark yarattığını vurguladı.

Yılmaz, Securitas olarak, 2000'lerin başında bu yana makinelerin yapabileceği işleri makinelere yaptırarak insan emeğini katma değerli işlere kullanmaya odaklandıklarını ve bunu iş modellerinin merkezine koyduklarını bildirdi.

Eskiden güvenlik görevlilerinin, bekçilerin kocaman saatlerle gezdiklerini ve direklere asılı anahtarlar ile saatleri kurarak devriye yaptıklarını ve o kocaman saatlerinin önce yerlerini mobil sistemlere, şimdilerde ise görüntü işleyen kameralara bıraktığını bildiren Yılmaz, "Böylece sadece gerçekten bir güvenlik görevlisinin müdahalesini gerektiren durumlarda oraya güvenlik görevlisini yönlendirecek çözümler sunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Yapay zeka çözümleriyle insan kaynağının sürdürülebilirliğine etkisine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ile özellikle güvenlik görevlilerimizin hangi projelerde uzun vadeli başarı yakalayacaklarını belirleyebiliyoruz. Biz teknolojiyi insan emeğini azaltmak yerine, daha katma değerli işlere yöneltmek olarak görüyoruz. Yapay zekanın günümüz şartlarında katma değeri düşmüş işleri yok edeceği tezinin tam tersi olarak insanları katma değerli işlere yönelteceğini düşünüyoruz. Tarihsel olarak da baktığımızda yeni teknolojilerin gelişmesi, meslekleri yok etmekten çok, yeni meslek dallarının ortaya çıkmasına ve yeni iş alanların açılmasına yol açmıştır."