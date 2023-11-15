Securitas, ilk defa alarm sistemi kullanacakların profesyonel bir kurulum hizmeti almasını önerdi. Ayrıca, sistemin nasıl kullanılacağını öğrenmek, güç kaynağının düzenli kontrol edilmesi ve iletişim planı oluşturulması da önemli.

Securitas Alarm, ilk defa alarm sistemi kullanmayı düşünenler için öneriler hazırladı

Securitas Alarm, ilk defa alarm sistemi kullanmayı düşünenler için öneriler hazırladı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, ilk alarm sistemi seçimi yapılırken, pazarda mevcut olan farklı çeşitler hakkında bilgi edinmek gerekiyor.

Temelde kablosuz ve kablolu olmak üzere 2 ana tip alarm sistemi bulunurken, kablosuz sistemler kurulumu daha kolay ve mevcut yapıya minimal müdahale gerektiriyor. Kablolu sistemler ise daha güvenilir bir iletişim sağlıyor. Ayrıca sadece hırsızlık değil, yangın, gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı koruma sağlayan sistemler de bulunuyor.

Securitas, ilk defa bir alarm sistemi kullanacakların profesyonel bir kurulum hizmeti almasını önerdi. Bu sayede doğru şekilde kurulan sistem en yüksek verimle çalışıyor. Ayrıca, kurulum sırasında olası hataların da önüne geçiliyor.

Kurulumdan sonra, sistemin nasıl kullanılacağını öğrenmek gerekiyor. Sistemin nasıl etkinleştirileceği, devre dışı bırakılacağı ve acil durumlarda nasıl tepki verileceğini bilmek, alarmın amacına uygun şekilde çalışmasını sağlıyor.

Alarm sistemi için güç kaynağı büyük önem taşıyor. Kesintilerine karşı yedek pil veya bataryalarla donatılan sistemin yedek pil ya da bataryalarının düzenli olarak kontrol edilip değiştirilmesi gerekiyor.

Acil durumlar için iletişim planı oluşturulmalı

Yangın, gaz kaçağı gibi tehlikeli durumlar için iletişim planı oluşturmak gerekiyor. Hangi durumlarda nasıl tepki verileceğini önceden belirlemek, panik anlarında daha kontrollü bir davranış sergilemeye olanak sağlıyor.

Alarm hizmetini araştırırken hizmet alınacak firmayı da araştırmak önemli. Kurumsal ve köklü firmalar, alarmlara geri dönüş hızı ve yaygın teknik servis hizmetiyle öne çıkabiliyor.

Securitas Alarm, 81 ilde, 70 binin üzerinde aboneye hizmet sunuyor. Şirket, teknolojik güvenlik çözümlerini müşterilerine sunmak için global trendleri takip ediyor.

Türkiye'nin farklı lokasyonlarında hizmet veren ilk coğrafi izleme merkezine sahip olan, doğal afet gibi durumlarda dahi kesintisiz hizmet sunan Securitas Alarm, alarm sinyallerine 8 saniye müdahale ile dünya ve Türkiye üzerinde bir ortalamaya sahip.