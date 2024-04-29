SDN Summit'te Binance Standı Büyük İlgi Gördü

SDN Summit'in ikinci gününde, kripto para sektörünün önde gelen platformlarından biri olan Binance'ın standı büyük ilgi gördü. Binance Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ile röportajımız sizlerle.

Kripto para treni kaçtı mı? SDN Summit Binance turu!

Standda düzenlenen çeşitli yarışma ve challenge'lar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, Binance CEO'su kimdir sorusu gibi zorlayıcı sorular yöneltildi ve katılımcılar arasında Cristiano Ronaldo şıkkı dahi yer aldı.

Yarışma kapsamında toplam 12 soru soruldu ve her soru için katılımcılara 20 saniye süre verildi. Soruları doğru cevaplayan 3 kişi; Ersel Karaduman, Kaya Yusuf ve yarışmanın birincisi olan Efe'ye çeşitli hediyeler verildi. Efe, etkinlik sonunda tüm soruları doğru yanıtlayarak bir Binance tişörtü kazandı.

Etkinlik ayrıca, kripto para dünyasındaki sahtekarlık ve dolandırıcılıkla mücadele konusunda bilgilendirici bir panel de içeriyordu. Binance Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, platformun yerel yasalar ve regülatörlerle işbirliği içinde çalıştığını ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için çeşitli sistemler geliştirdiklerini belirtti ve kullanıcılara sosyal medyada dolaşan sahte kampanyalara itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Eldoğan ayrıca, regülasyonların hem kullanıcı güvenliğini hem de sektörün itibarını korumak adına önemli olduğunu vurguladı.

SDN Summit, geniş kapsamlı konuşmacı kadrosu ve çeşitli sektörlerden katılımcılarıyla teknoloji dünyasının nabzını tutan başarılı bir etkinlik oldu. Binance Türkiye, gelecek yıl da etkinlikte yer almayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.