SDN ofisini daha da akıllandırdık! Peki ne yaptık?

Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitesi ShiftDelete.Net ofisi barındırdığı teknolojiler ile de ön planda. Ofisimizi daha da akıllandırdık.

Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitesi ShiftDelete.Net ofisi barındırdığı teknolojiler ile de ön planda. Ofisimizi daha da akıllandırdık. Peki nasıl yaptık? Sonoff akıllı cihazları incelemesi sizlerle.

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2015 yılında kurulan, merkezi Guangdong, Çin'de bulunan Sonoff Technologies Co. Ltd., akıllı ev cihazlarının çözüm sağlayıcısı olarak adını duyurdu. Ar-Ge, üretim, satış ve satış sonrası servis ile entegre olan ürünler ile 120'den fazla ülkeye ihracat yapan ve 2 milyondan fazla kişiye hizmet veren şirket, 44 Ar-Ge mühendisi ve 130'dan fazla çalışanıyla, son kullanıcılar için daha kolay kullanımı olan, güvenli, kişiselleştirilmiş ve yaratıcı IoT ürünleri sağlayarak akıllı ev endüstrisinin gelişimini destekliyor.

Şimdi ise Sonoff, Philips Hue ve Samsung SmartThings ile akıllı ev endüstrisinde büyük bir güç haline gelmeye aday.

Ofisimizde kullandığımız Sonoff SNZB-02 Zigbee ısı ve nem sensörü, zigbee protokolü üzerinden ortamın ısı ve nem bilgisini anlık almanızı sağlıyor. Bu aygıtın kullanımı için CR2450 (3v) pil ve sonoff zigbee bridge gerekiyor. SNZB02 Isı ve Nem Sensörü'nün kullanımı için örnek senaryolar ortamın sıcaklığı ve nemi ölçüp, uygulama üzerinde görüntüleniyor.

Tüm Sonoff cihazlarının bağlandığı bridge (köprü) ise Zigbee'nin alt cihazlarının ve Wi-Fi cihazlarının iletişim kurmasını ve akıllı sahneler oluşturmasını sağlıyor. Sonoff Zigbee Köprü, Zigbee sensörler ve S26R2 Zigbee gibi SONOFF'un piyasaya sürdüğü 32'ye kadar Zigbee cihazı eklemeyi destekler ve evinizi daha akıllı hale getirir.

Zigbee sinyal kalitesinin duvardan etkilenmesi konusunda sorun yaratmıyor. İki bitişik cihaz arasındaki iletişim mesafesi 80 metre iken Sonoff Bridge'e bir alt cihaz eklediğinizde, Zigbee'nin iletişim aralığını genişletmek için bir yönlendirici görevi görebilir. Köprüye veya alt cihaza bir kamera ekleyebilir, ardından bunlardan herhangi biri aracılığıyla evinizde neler olduğunu görüntüleyebilirsiniz.