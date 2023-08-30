SDN Ofisindeki Arkadaşlarımız Kaç GB Mobil İnternet Kullanıyor?

Türkiye'nin yeni teknolojiyle en erken ulaştığı ve ilk kez gördüğü ofis olan SDN ofisindeki arkadaşlarımızın mobil internet kullanımı terabaytları geçiyor. İşte ofisteki ekip arkadaşlarımızın hücresel veri kullanım oranları ve en çok kullandıkları uygulamalar.

Türkiye'nin yeni teknolojiyle en erken ulaştığı ve ilk kez gördüğü ofis olan SDN ofisindeki arkadaşlarımız kaç GB mobil internet kullanıyor? Terabaytları geçen kullanımlara sahne olan ofis içi videomuz sizlerle.

Ofistekiler kaç GB internet kullanıyor?

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Mobil internetin güzel yanlarından biri, video izleme, müzik dinleme, oyun oynama gibi eğlenceli aktiviteleri her yerde yapabilme şansı. Ancak, bu tür aktiviteler fazla veri tüketebilir, bu yüzden veri planınıza dikkat etmek önemli. Yeni teknolojiler sayesinde internet bağlantıları daha hızlı ve güvenilir hale geldi.

SDN Kurucusu Hakkı Alkan ile ofisteki ekip arkadaşlarımız İnay, Şevval, Rıza, Osman Furkan ve Samet mobil cihazlarındaki hücresel veri kullanım oranlarını ve en çok kullandıkları uygulamaları gösterdi. Genel itibariyle 450-700 GB arasında veri tüketen arkadaşlarımızın en çok kullandığı ve veri tükettiği uygulama ise popüler sosyal medya olan Instagram oldu.