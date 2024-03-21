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SDN Ofisinde Yapılan İnternet Alışverişleri

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Son günlerde, SDN ofisinde çalışanların internet üzerinden yaptıkları alışverişler dikkat çekici bir çeşitlilik gösteriyordu. Editörümüz Samet, ofistekilerin neler aldığına dair bir vLog ile uzun zamandır çekilmeyen ofis içi video ile karşınızda.

SDN ofisi internetten neler sipariş etti?

SDN'ye geri dönen Gökey, iş verimini artırmak ve telefon görüşmelerini kolaylaştırmak için Sennheiser Momentum 4 kulaklık satın almış. Ayrıca, evdeki kedilerini izlemek için Xiaomi C200 360 derece kamera ile sepetini tamamlamış. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ise ev ihtiyaçlarının yanı sıra MacBook için bir USB-C Hub ile sporda giymelik bir eşofman almış. SDN ofisinden alışveriş yapan Deniz ise, Philips Oneblade traş makinesi ile Apple Watch Series 8 satın almış.

Ofisimizin mali işlerine bakan Umut, ofis için gerekli olan bir ürün olan 10'lu ekran temizleme suyu setini ve motorunu korumak için bir motor brandasını tercih etmiş. Ayrıca ofise katkıda bulunmak için prodüksiyon ekipmanları satın alınmış.

Editörlerimizden Alperen, motosikletine olan ilgisini ve bakımına verdiği önemi yansıtarak motor koruma demiri, telefon tutucu ve motor bakımı için zincir temizleme seti ile alışverişi noktalamış.

Betül, yeni evine alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamıştır. Buzdolabı, tuvalet kağıdı, havlu kağıdı ve battaniye gibi ürünler almış. Buse, güvenliğini sağlamak amacıyla biber gazı satın almış ve yeni evine bardaklar eklemiş.

Bu alışverişler, her bir çalışanın kişisel ihtiyaçlarına yönelik ve çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanı sıra, Hepsiburada'nın sunduğu ultra indirimler ve Premium World kart ile avantajlar da alışverişleri daha cazip hale getiriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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