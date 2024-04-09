SDN Editörleri 20.000 TL'lik Teknoloji Kutusu Açtı

SDN editörlerimiz Samet ve Alperen, 20.000 TL değerinde bir kutu açılışı gerçekleştirdi. Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu kutudan neler çıktı?

20.000 TL'lik teknoloji siparişi!

Kutunun içeriğinde bulunan ürünlerin ne olduğunu tahmin eden ekibimiz, teknoloji ofislerinde kullanılacak ürünleri inceledi. Tüm ofisin ihtiyaçlarının yer aldığı kutudan farklı ürünler de çıktı.

Ekip, kutudan çıkan ürünleri incelemeye başladığında araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları, aromaterapi ürünleri gibi çeşitli teknolojik eşyalarla karşılaştı. Kutunun içinden çıkan ilginç ürünler arasında ise masa lambası, oto temizleme aletleri, oyuncaklar ve hatta tartı gibi beklenmedik eşyalar çıktı.

ShiftDelete.Net ailesi olarak bir klasiğimiz olan bu kutu açma videomuz ile sizlerle beraber olduk. Videomuzdaki ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Herkese iyi bayramlar!