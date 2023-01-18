Scooter'ların toplanması hakkında BinBin'den açıklama!

İstanbul Kadıköy'de belediye ekiplerinin kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak 49 bin 360 TL para cezası uygulaması hem ülke hem de sosyal medya gündeminde büyük bir yer buldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunların toplanmasından önce kaldırımları işgal eden araçlara işlem yapılması gerektiğini savunurken, bazı kullanıcılar belediyenin bu hamlesinin doğru olduğunu savundu.

Tabi bu olayın yaşanmasından sonra gözler elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan firmalara çevrildi. Scooter firmaları İstanbul gibi büyük ve trafik sorunu yaşanan şehirlerde scooterlar ile ulaşımın çok daha pratik ve çevreci olduğunu savunuyor.

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Toplama olayı hakkında BinBin'den açıklama geldi

Bu hizmeti sunan firmalardan birisi olan BinBin konu hakkında resmi bir açıklama yaptı;

Elektrikli scooter'lar İstanbul gibi büyük ve trafik sorunu yaşanan şehirlerde ulaşıma çevreci ve pratik bir alternatif olarak tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. BinBin olarak, trafikteki bu yeni araçların şehir yaşamını destekleyecek bir şekilde var olması için yapılan tüm düzenlemeleri içtenlikle destekliyoruz.

Bunun, uzun vadede başta scooter'lar olmak üzere giderek yaygınlaşan tüm mikromobilite ve paylaşımlı ulaşım çözümlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda konuyla ilgili çıkarılan düzenlemelere hızla uyum sağladığımız gibi yerel yönetimlerle yakın bir çalışma ve iş birliği içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Park edilen scooter'ların yayaların geçişine engel olmasının önüne geçmek için park alanlarının önemine inanıyoruz.

Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ile gerekli verileri paylaşarak, scooter yoğunluğunu tespit etmelerine ve ortaya çıkan ısı haritasına göre oluşturacakları park alanlarını daha etkin bir şekilde tespit etmelerine katkıda bulunuyoruz.

Ayrıca BinBin olarak herkesin örnek alacağı scooter park istasyonu çalışmamızı sektöre girdiğimiz günden bu yana geliştirerek hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla 8 şehirde toplu taşıma durakları ve AVM önlerinde toplam 58 scooter park istasyonu oluşturduk.

Yeni istasyonlar oluşturmak için çalışmalarımız kesintisiz olarak sürdürüyor, 2023 sonuna kadar park istasyonu sayımızı 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Saha ekiplerimiz yanlış park edilmiş araçları en kısa sürede toplamak için azami çabayı gösteriyor.

Kullanıcılarımızın araçları yol kenarları yerine BinBin'e ya da belediyeye ait park alanlarına bırakmalarını teşvik edecek uygulamaları da hayata geçirdik. Kullanıcılarımıza belirlenen bölgelere cihazlarımızı park etmeleri halinde indirimler tanımlayarak, scooter'larımızın şehir hayatını kolaylaştıracak şekilde konumlanmasında kullanıcılarımızın da aktif rol oynamasını sağlıyoruz.

Son olarak, scooter sayılarının belirlenen sınırların çok üzerinde olması nedeniyle gündeme gelen Kadıköy Bölgesi'nde, yasal olarak belirlenen toplam scooter sayısından şirketimize düşen kontenjana uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzü, komşu ilçelerden kullanıcılarımızın sürüşleri sonucunda bölgeye gelen scooter'larımızın da dengelemesi için kendi operasyon ekibimizle en hızlı şekilde aksiyon aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde de bulunduğumuz tüm şehirlerde günlük yaşamı aksatmayacak, aksine kolaylaştıracak bir şekilde operasyonlarımızı yürütmek üzere tüm yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

BinBin