Scooter kullananlara kötü haber: İki yeni yasak yolda!

Son ortaya çıkan bilgilere göre Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, son yıllarda bir hayli popüler olan scooterlara iki yeni yasak getiriyor.

Trafik sorununa alternatif olarak sıklıkla kullanılan scooterlar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Özellikle son dönemde uygunsuz şekilde park edilen elektrikli scooterların toplatılmasıyla bu araçların kullanımına ilişkin yeni bir tartışma başlamış ve hatta söz konusu tartışmaya bu araçları kiralayan firmalar da katıldı. Eğer bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenleme hayata geçerse bu araçların kullanımında çeşitli kısıtlamalar uygulanacak.

Scooter kullanımı için iki yeni yasak yolda

İstanbul gibi büyük şehirlerdeki trafik sorununu çözmek ve insanları daha hızlı ve pratik bir şekilde gitmek istedikleri noktaya ulaştırmak için hayata geçirilen elektrikli scooterlar son yıllarda bir hayli popüler. Ancak bu araçların çeşitli durumlarda yayalar ve trafik için sorunlara neden olması nedeniyle çeşitli çalışmalar söz konusu.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin kısa bir süre önce uygunsuz park edilen toplatma kararı almasının ardından şimdi de Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ilgili araçlar için bir taslak çalışması başlatıldı.

Scooter firmaları belediye ile görüştü! İlk açıklama

Bakanlığın çalışması hayata geçtiği takdirde bir scootera aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için söz konusu araçlara çeşitli sensörler takılacak. Aynı zamanda hız konusunda da çeşitli sınırlamalar söz konusu olarak. Bu noktada hız sınırı saatte 50 km'nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Örneğin hız limiti 80 km olan bir yolda scooterın hızı ilk önce 10 km, ardından 5 km'ye düşürülecek ve durması sağlanacak.

Scooterlara takılacak sensörlerin maliyeti ise araç başına 150 dolar olacağı belirtiliyor. Bunun dışında 25 km olan hız sınırının düşürülüp düşürülmeyeceğiyle ilgili de bir gelişme var. Bu kapsamda sınırın sabit bir şekilde kalacağı, ancak yerel yönetimlerin gerekli durumlarda bunu aşağıya çekme yetkilerinin bulunduğunun altı çiziliyor.

Bakanlığın üzerine çalıştığı düzenlemeyi kısaca özetleyecek olursak; iki kişiyle kullanım ve 50 km üzerinde hızlara çıkma gibi durumların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Öte yandan bu araçlarda kullanılması söz konusu olan sensörlerin ve uydudan müdahale gibi yöntemlerin de dünyada ilk olacağı belirtiliyor.

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