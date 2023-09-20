Schneider Electric, veri merkezlerindeki yetenek açığını kapatmak için çözüm yolları sunuyor

Schneider Electric, veri merkezlerinde yaşanan yetenek açığının yönetilmesi ve böylece dijital dönüşümün hızlandırılması için çözüm yolları sunuyor. Şirket, veri merkezi yetenek açığını kapatmak için kısa vadeli sözleşmeler, serbest çalışma, mentorluk programları ve profesyonel gelişim platformları gibi adımlar atmaktadır.

Schneider Electric, veri merkezlerinde yaşanan yetenek açığının yönetilmesi ve böylece dijital dönüşümün hızlandırılması için çözüm yolları sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, bilgi depolama ve yönetme konusunda kritik bir rol üstlenen veri merkezlerinde yaşanan yetenek açığına dikkati çekiyor.

Uptime Institute tarafından yayınlanan son araştırmalara göre, 2025 yılına kadar dünya genelinde veri merkezlerini çalışır durumda tutmak için en az 2,3 milyon tam zamanlı personel gerekecek.

Özellikle Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki internet devleri ve yerleşim sağlayıcıları bu talebin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu noktada Schneider Electric, veri merkezi yetenek açığını giderme yolunda atılması gereken adımlara dikkati çekiyor.

Şirketin veri merkezi yetenek açığını kapatma için yürüttüğü stratejik adımlar ise şunlardan oluşuyor:

"Kısa vadeli sözleşmeler ve serbest çalışma ile karakterize edilen gig ekonomisi, hızla popülerlik kazanıyor. Veri merkezi şirketleri, çeşitli yeteneklere sahip profesyonellere hızlı erişim sağlayarak projeleri hızlandırabilir ve maliyetleri kontrol altında tutabilir. Veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu beceriler sadece teknik uzmanlıkla sınırlı değil. Farklı alanlarda deneyime sahip bireyler, veri merkezi operasyonlarında da başarılı olabilirler. Bu çeşitlilik, sektöre yeni bakış açıları getirebilir ve inovasyonu teşvik edebilir.

Yeni nesil veri merkezi yeteneklerini teşvik etmek için mentorluk programlarına önem verilmelidir. Deneyimli profesyoneller, yeni başlayanlara rehberlik ederek beceri açığını kapatmalarına yardımcı olabilirler. Schneider Electric, bu adımların yanı sıra profesyonel gelişim platformları gibi özel oluşumlarla sektör oyuncularının mevcut yeteneklerini yükseltmelerine ve yeni teknolojik, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği gelişmelerine ayak uydurmalarına yardımcı olarak veri merkezi sektöründeki beceri açığını kapatmaya yardımcı olmak için çalışıyor."