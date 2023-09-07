Schneider Electric ve ETAP, endüstriyel tesislerin geleceğine hizmet ediyor

Schneider Electric ve ETAP, yeni bir dijital ikiz entegrasyonu ile endüstriyel tesislerin geleceğine hizmet ediyor. EcoStruxure Power Operation sistemleri ile ETAP Electrical Dijital İkizi arasındaki entegrasyon, güç sistemi eğitimi ve analizini kolaylaştırıyor.

Schneider Electric ve güç sistemi tasarımı ve işletiminde endüstri ve teknoloji lideri ETAP, yeni bir dijital ikiz entegrasyonu ile endüstriyel tesislerin geleceğine hizmet ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, EcoStruxureTM Power Operation'ın ETAP Operatör Eğitim Simülatörü (eOTSTM) ve ETAP Güç Sistemi İzleme ve Simülasyonu (PSMSTM) ile entegrasyonu, operatörler ve mühendisler için model odaklı güç sistemi eğitimi ve tahmine dayalı analiz sağlıyor.

Bu entegrasyon, EcoStruxure Power Operation sistemlerinin ETAP Electrical Dijital İkizi ile sürekli ve gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlıyor. Bu bağlantı sayesinde operatörler, gerçek veya kurgusal işletim senaryoları üzerinden güç sistemi davranışını simüle edebiliyorlar. Böylece ETAP eOTS simülasyon ve analiz platformu, EcoStruxure Power Operation insan-makine arayüzünü kullanarak gerçek operasyonları etkileme riski olmadan beklenmedik durumlara karşı planlama yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Güç Kıdemli Başkan Yardımcısı Sophie Borgne, bu entegrasyonun sektörde bir ilk olduğunu belirterek, "Güç sistemlerinde akıllı ve verimli kontrol mekanizmalarının eksikliği, büyük finansal kayıplara yol açabilir. Oluşturduğumuz entegrasyon ise şirketlerin insan hatalarından kaynaklanan plansız kesintileri önlemelerine, başlatma ve devreye alma sürelerini kısaltmalarına ve operatör farkındalığını ve hazırlığını değerlendirmelerine yardımcı olan benzersiz bir hizmettir." ifadelerini kullandı.

ETAP CEO'su Tanuj Khandelwal da, "Gerçek zamanlı operasyon yönetimi ve online elektrik şebekesi analizi yeteneklerinin birleşimi, güç sistemleri operatörlerinin, mühendislerin ve tesis yöneticilerinin elektrik sistemlerini daha etkili bir şekilde simüle, analiz ve optimize etmelerini sağlıyor. ETAP Electrical Dijital İkizi ve EcoStruxure Power Operation'ın güç birliği, müşterilerimize aynı platform üzerinden sistemlerini sürdürülebilir bir şekilde izleme, yönetme, kontrol etme ve gelişmiş güç analizi yapma imkanı sunuyor. Tesislerin, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan bir dijital ikiz üzerinde şebekelerini tasarlamaları ve işletmeleri için gereken dijital gücü ve bilgiyi onlara sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kesintiler milyon dolara varan kayıplara neden oluyor

Yapılan araştırmalara göre plansız duruşların yüzde 40'ı operatörün yanlış adımlarından kaynaklanıyor. Bu kesintiler, petrol ve gaz platformlarında her vakada milyon dolara varan kayıplara neden oluyor. Hastaneler için 8 saatlik kesinti başına yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığı hesaplanıyor.

Bu kayıpları önlemek üzere güç sistemi mühendislerinin olası arızaları öngörmesine ve gelecekteki sistem genişletmelerini planlamasına olanak tanımak gerekiyor. Teknolojinin gücüyle Sistem planlamasını ve tasarımını iyileştirmek, potansiyel sorunları tespit edip düzeltmek ve öngörülemeyen hatalardan kaçınmak mümkün oluyor. Bu da şirketlerde güvenliği, güvenilirliği, verimliliği ve karlılığı artıyor.

Schneider Electric ve ETAP'ın sağladığı benzersiz entegrasyon, elektrik sistemleri için tasarım ve mühendislikten işletme ve bakıma kadar yaşam döngüsü boyunca yenilikçi yazılımlar sunuyor. Kullanıcıları üretkenliği, iş birliğini ve verimliliği artırma konusunda güçlendiriyor ve enerji dönüşümü yolculuğunu hızlandırıyor.