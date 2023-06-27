Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Okulu'nu dünya genelinde işletmelerin temsilcilerine açıyor

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki gelişimi için tasarladığı ve başarıyla uyguladığı Sürdürülebilirlik Okulu'nu bu yıl dünya genelinde işletmelerin temsilcilerinin katılımına açıyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki gelişimi için tasarladığı ve başarıyla uyguladığı Sürdürülebilirlik Okulu'nu bu yıl dünya genelinde işletmelerin temsilcilerinin katılımına açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişimi ücretsiz olan ve dijital bir platform üzerinden dersler sunan Schneider Electric Sürdürülebilirlik Okulu, şirketleri ve profesyonelleri sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan bir dizi etkileşimli programdan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İş Ortağı Sürdürülebilirliği Yöneticisi Sorouch Kheradmand, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik Okulu, şirketlerin yalnızca gezegen için daha iyi işler yapabileceklerini değil, aynı zamanda bunu yaparak performanslarında da bir sıçrama yaratabileceklerini kanıtlamak için tasarladığımız güçlü bir atılım.

Bireyleri ve kuruluşları sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemeleri için teşvik etmek, gerekli bilgiyle donatmak ve onlara ilham vermek için tasarlanan yeni online kurslarımızın başladığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik, işimizin merkezinde yer alıyor ve eğitimin değişimi yönetmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için anahtar olduğuna inanıyoruz."

Ekonomiyi karbondan arındırmak, iş fırsatlarının da kapısını aralıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2015 tarihli Paris Anlaşması, karbon emisyonlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için küresel bir hareketi tetikledi. Yakın zamanda Gartner tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, işletme liderlerinin yüzde 87'sinin sürdürülebilirlik harcamalarının gelecek iki yıl içinde artmasını beklediğini ortaya koydu.

Ancak karbondan arındırmaya yönelik bu artan taahhüde rağmen, oldukça büyük bir bilgi ve beceri açığı ilerlemenin önünde bir engel olmaya devam ediyor. Ayrıca şirketler, operasyonlarını karbondan arındırma konusunda kendilerini desteklemek için sürdürülebilirlik alanında uzmanlığa sahip iş ortaklarına giderek daha fazla güveniyor.

Schneider Electric, gezegen ve toplum üzerinde olumlu, kalıcı bir etki yaratmak üzere sürdürülebilirliği işinin merkezine yerleştiren bir Etki Şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Elektrik 4.0 yaklaşımı odaklı bir program ile Sürdürülebilirlik Okulu, bu taahhüdü tamamlıyor ve güçlendiriyor.

Sürdürülebilirlik Okulu, katılımcılarını "Strateji Oluşturma", "Dijitalleşme" ve "Karbondan Arındırma" olmak üzere üç temel alanda iklim eylemini hızlandırma konusunda destekliyor.

Özellikle KOBİ'ler iklim hedefleri belirlemek, karbon emisyonları gibi etkileri ölçmek ve ilerlemeyi takip etmek ve raporlamak gibi stratejik alanlarda gereken bilgi ve araçlardan yoksun.

Bu bilinçle Sürdürülebilirlik Okulu, katılımcılarını karbondan arındırma yolculuklarına başlamalarında desteklemek için tasarlandı.

Üç bölümden oluşan program, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiden döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir ulaşıma kadar bir dizi alanı kapsıyor.

Katılımcılar, şirketlerini geleceğe nasıl hazırlayacaklarını ve karbondan arındırma yolculuklarını nasıl hızlandıracaklarını öğreniyor.