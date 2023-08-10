Schneider Electric Mikro Şebeke Entegratör Liderleri Listesinde Birinci Sırada

Schneider Electric, Guidehouse Insights tarafından yapılan araştırmada mikro şebeke entegratörleri arasında birinci sırada yer aldı. Şirketin öncü mikro şebeke servisleri ve inovatif stratejisi takdir edildi.

Schneider Electric, Guidehouse Insights tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve küresel ölçekte mikro şebeke entegratörlerinin değerlendirildiği "Mikro Şebeke Entegratör Liderleri (Microgrid Integrator Leaderboard)" araştırmasında birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, Mikro Şebeke Entegratör Liderleri listesinde ilk sırada gösterildi.

Bu uluslararası ödül, Schneider Electric'in ortak girişimleri aracılığıyla sağladığı öncü mikro şebeke servisleri, teknolojileri ve inovatif stratejisi ile elde ettiği başarılarının bir takdiri olarak verildi.

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan Schneider Electric Küresel Dijital Enerji Bölümü Başkan Yardımcısı Manish Kumar, işlerinin odağına her zaman sürdürülebilirliği, müşterilerini ve iş ortaklarını aldıklarını, bu yaklaşım sayesinde önemli bir küresel başarıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Kumar, "Mikro şebeke değer zincirinde yüksek kaliteli, stratejik çözümler sunarak müşterilerimizin enerji operasyonlarını karbonsuzlaştırmada sunduğumuz değerin ve bu alandaki uzmanlığımız ve liderliğimizin Guidehouse Insights tarafından takdir görmesinden gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

"Schneider Electric, özel çözümleriyle öne çıkıyor"

Guidehouse Insights Kıdemli Araştırma Analisti Dan Power ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Mikro Şebeke Entegratör Liderleri raporundan bahsetti.

Power, "Schneider Electric'in mikro şebeke projelerinden oluşan küresel portföyü, son derece özelleştirilmiş çözümler tasarlama deneyimi, orta ölçekli ticari tesisler için yeni başlatılan standart hizmet ve inovatif finansman çözümleri şirketi en üst sıraya taşımıştır. Schneider Electric, müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için platformların, altyapının ve teknolojinin verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlıyor ve böylece müşterilerinin enerji ihtiyaçları için sunduğu özel çözümleriyle öne çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, olağanüstü hava olayları güç şebekelerinin dayanıklılığını giderek daha fazla etkiliyor ve karbonsuzlaştırma ihtiyacı ve önemi artıyor. Bu ortamda mikro şebekeler; güneş panelleri ve batarya depolama gibi dağıtılmış enerji kaynakları ile sürdürülebilir ve yerel üretim yaparak kendi kendine yetebilen enerji kaynakları sağlama esnekliği sunuyor.

Operasyonlarını enerji kesintisi riskinden koruyup dalgalanan enerji fiyatlarından zarar görmemek isteyen işletmeler, operasyonlarını kontrol ve optimize edecek teknolojileri sağlamak ve varlıklarının kurulumunu kolaylaştırmak için mikro şebeke entegratörlerine yöneliyor.

Bunun önemli bir örneği olarak, ABD'de temiz enerji ile desteklenen kamu binaları için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu. Bu kapsamda, binaların sürdürülebilir enerji ve dağıtılmış enerji kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için hem özel hem de kamu sektörlerinde mikro şebeke yatırımlarına ihtiyaç duyuluyor.

Artan bu ihtiyaca uluslararası ölçekte yanıt veren Schneider Electric hem özelleştirilmiş çözümler geliştirme kabiliyeti hem de orta ölçekli ticari sahalar için geliştirilen, standartlaştırılmış EcoStruxure Microgrid Flex hizmetiyle, Mikro Şebeke Entegratör Liderleri listesinde sıralamanın en üstünde yer alıyor. Schneider Electric'in ortak girişimlerinden olan AlphaStruxure ve GreenStruxure yapıları da bu listede üst sıralarda yer almasında rol oynuyor.