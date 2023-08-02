Schneider Electric İnovasyon Merkezi İstanbul'da Yeni Nesil Teknolojiler Keşfediliyor

Schneider Electric, İstanbul'da kurduğu İnovasyon Merkezi ile yeni nesil teknolojileri deneyimlemeyi ve projeye özel uygulamalar geliştirmeyi mümkün kılıyor. Merkez, endüstri, binalar, veri merkezleri ve altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerin geleceğine ışık tutuyor.

Yeni nesil teknolojilerin keşfi için uluslararası çapta bir "laboratuvar" görevi gören merkez, endüstri, binalar, veri merkezleri ve altyapı başta olmak üzere çok farklı sektörlerin geleceğine ışık tutuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, dünya çapında 40'ı aşkın lokasyonda kurduğu İnovasyon Merkezleri ile son teknolojileri deneyimlemeyi ve projeye özel uygulamalar geliştirmeyi mümkün kılıyor.

Bu kapsamda 2021'de kurulan Schneider Electric İnovasyon Merkezi İstanbul, şirketin en son teknoloji ürünlerini, çözümlerini ve yazılımlarını fiziki ve dijital ziyaretlerle birlikte deneyimleme imkanı sunuyor. Schneider Electric uzmanlarının eşlik ettiği bu ziyaretlerin, profesyonellerden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere herkesin katılımına açık olduğu aktarılıyor.

İnovasyon Merkezi İstanbul, en son yenilikleri keşfetmek ve böylece geleceği şekillendirmek üzere kuruldu ve tüm ziyaretçileri için bir "laboratuvar" görevi görüyor. Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, büyük veri gibi yeni nesil teknolojileri deneyimlemeyi ve kişi ve kuruma özel projeler geliştirmeyi ve tasarlamayı mümkün kılıyor.

Bu kapsamda Schneider Electric İnovasyon Merkezi İstanbul'da bağlantılı ürünleri deneyimlemek üzere endüstri, altyapı, binalar ve veri merkezlerine özel demo alanları bulunuyor.

Yenilikçi teknolojileri ve çözümleri bire bir deneyimlemek isteyenler sürdürülebilirlik, orta voltaj, veri merkezi ve elektrikli araçlara özel deneyim alanlarından faydalanabiliyor. 10 farklı pazarın spesifik ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bu alanda ziyaretçiler, bina otomasyonu, güvenli güç, endüstriyel otomasyon ve güç dağıtımı çözümleri gibi farklı alanlarda, her seviyede inovasyonu gerçek zamanlı olarak deneyimliyor.

Uluslararası çapta en kapsamlı İnovasyon Merkezi

Merkez ayrıca Sürdürülebilirlik ve İnovasyon olmak üzere iki kontrol merkezinde, 60'tan fazla yazılım çözümü sunuyor. Böylece ticari ve endüstriyel binalar, hastane, otel, üretim tesisleri, petrol ve gaz, bulut ve hizmet sağlayıcılar, bankacılık ve finans, kamu hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde enerji verimliliği optimizasyonu, uzaktan izleme, yapay zeka ve dijital ikiz teknolojilerini de temel alan eşsiz çözümleri mümkün kılıyor.

Ayrıca uluslararası çapta en kapsamlı İnovasyon Merkezi olan bu alan, içerisinde 30'dan fazla yapay zeka teknolojilerine sahip yazılım bulunduran, bölgenin en büyük kontrol merkezi ekranına da sahip. Böylece ziyaretçiler, haberleşen cihazlar ve yazılımlarla kurulmuş geleceğin teknolojilerini bugünden tecrübe edebiliyor ve çalışmalarına entegre edebiliyor.

Verilen bilgiye göre, her yıl 1.500'ü aşkın ziyaretçiyi ağırlayan bu merkezi, fiziki olduğu gibi metaverse üzerinden dijital olarak da ziyaret etmenin mümkün olduğu belirtiliyor.