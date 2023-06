Schneider Electric'in karbon nötr fuar standı iF Tasarım Ödülü kazandı

Schneider Electric'in Almanya'da düzenlenen Light & Building Fuarı'nda kullandığı dünyanın ilk tamamen karbon nötr fuar standı, 2023 iF Tasarım Ödülü'nü kazandı. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin bir yansıması olan stant, yenilenebilir ham maddeler, geri dönüştürülmüş malzemeler ve ileri dönüşüm tekniklerini kullanarak geleneksel bir tasarımda benzer bir standın yaratacağı emisyonları 3'te iki oranında azaltmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski bağımsız tasarım kurumu olan iF International Forum Design tarafından her yıl düzenlenen ve küresel çapta başarılı ürün tasarımlarını ödüllendiren iF Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu.

Schneider Electric'in Frankfurt'ta Light & Building Fuarı'nda kullandığı stant konsepti, bağımsız uluslararası uzmanlardan oluşan 133 kişilik bir jüri tarafından değerlendirildi ve "İç Tasarım" kategorisinde 11 bin başvuru arasından birinciliğe layık görüldü.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin bir yansıması olan stantla aldığı ödül, karbon nötr bir fuar standının kullanılmasını desteklemesi ve sektör için fark yaratan bir adım olması nedeniyle önem taşıyor.

Dünyaya iyi gelecek tasarım çözümleri

Schneider Electric'in Light & Building Fuarı için tasarladığı standında yenilenebilir ham maddeler, geri dönüştürülmüş malzemeler ve ileri dönüşüm tekniklerini kullandı. Böylece, 1700 metreküp ölçüye sahip yenilikçi stant, geleneksel bir tasarımda benzer bir standın yaratacağı emisyonları 3'te iki oranında azaltmayı başardı.

Standın isim levhaları plastik yerine çimen kağıttan yapılırken, duvarlar ve bilgilendirme masaları için euro paletler kullanıldı. Mobilyaların çoğunun kiralandığı, döşemenin biyoçözünür malzemeden seçildiği, kumaş grafiklerin yüzde 100 eski plastik şişelerden geri dönüştürülmüş polyesterden oluştuğu etkinliğin ardından bu malzemeler çantalara dönüştürüldü.

Standart fuar ürün teşhirleri yerine dijital ekranların kullanılması da standın karbon emisyonlarını azaltan unsurlardan oldu. Fuar ekibinin büyük bir bölümünün elektrikli araçlarla ulaşım sağlaması sebebiyle çalışan ulaşımı da bu sürece katkı sağladı.

Böylece Schneider Electric, önceki fuar katılımlarındaki 300 ton civarındaki CO2 ekolojik ayak izini yaklaşık 80 tona düşürmeyi başardı. Ayrıca şirket, bu sonucu dengelemek için myclimate organizasyonu aracılığıyla Madagaskar'da bir çevre projesini destekledi.