Schneider Electric EcoStruxure Panel Server ile güç ağınızı geliştirin

Schneider Electric tarafından geliştirilen EcoStruxure Panel Server, kolay devreye alma, veri toplama, veri analitiği ve siber güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Panel Server, birden fazla sağlayıcının cihazlarıyla entegre olabiliyor ve operasyonlara gelişmiş bir güç ağı, operasyonel süreklilik ve siber güvenlik avantajları sağlıyor.

Schneider Electric tarafından geliştirilen EcoStruxure Panel Server, 3 farklı modele sahip iken, kolay devreye alma, sade veri toplama, veri analitiği ve uçtan uca siber güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, yeni nesil ağ geçidi EcoStruxure Panel Server'ı sektöre sundu.

EcoStruxure Power sistemi veya Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) bağlı bir güç ağının merkezinde yer alacak şekilde tasarlanan Panel Server, birden fazla sağlayıcının cihazlarıyla entegre olabiliyor.

Böylece, veri toplama süreci ve analitikleri sadeleştirerek operasyonlara gelişmiş bir güç ağı, operasyonel süreklilik ve siber güvenlik avantajları sağlıyor.

"Hepsi bir arada" ağ geçidi, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt sunmak üzere modüler tasarıma sahip, her biri birden fazla edge kontrolüne veya bulut uygulamasına bağlanabilen üç model sunuyor: entry (giriş), universal (evrensel) ve advanced (gelişmiş).

Açıklamada görüşlerine yer verilen EcoStruxure Panel Server Hizmetleri Yöneticisi Jean-Francois Rolland, bu serinin yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu bağlantı, iletişim ve güvenlik için geliştirildiğini belirtti.

Rolland, dijital dönüşümün cihazdan cihaza veya cihazdan buluta iletişim ihtiyacını artırdığını kaydederek, "Panel Server, bu ihtiyaca yanıt sunarak kullanıcıların ve hizmet sağlayıcıların ISO 50001, 50002, 50006 gibi sertifikalı enerji yönetimi teknolojilerinin yanı sıra güvenliği destekleyen siber güvenlik standardı IEC 62443 ile elektrik sistemlerini izlemelerine, çalıştırmalarına ve bakımlarını yapmalarına olanak sağlıyor. 2030'a gelindiğinde küresel güç ağlarındaki ağa bağlı, dijitalleştirilmiş cihazların sayısı milyarları bulacak. Herhangi bir işletmede dağıtım panellerinin tamamen ağa bağlı olması ve verileri yalnızca bulutla değil diğer sistemlerle de paylaşabilmesi gerekecek. Bu, dijital ağ geçidine yapılan yatırımın artık iş stratejisinde önemli bir unsur olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

EcoStruxure Panel Server'ın öne çıkan özellikleri

EcoStruxure Panel Server, bağlı panelin tamamını otomatik olarak keşfeden, yapılandıran, test eden ve önleyici bakımı destekleyen tek bir araç olan EcoStruxure Power Commission kolay devreye alma özelliğine sahip.

Ayrıca, gerçek zamanlı ve geçmiş (yalnızca advanced/gelişmiş model) verileri kullanarak güç ağı enerjisine ve operasyon verimliliğine ilişkin eksiksiz, doğru ve ilgi çekici görünümler için gömülü web sayfaları sunma olanağı sağlıyor.

Yeni nesil ağ geçidinin bir diğer özelliği de elektriksel verilere tam erişim için Modbus TCP üzerinden Power Monitoring Expert, Power Operation, Facility Expert veya üçüncü taraf BMS sistemlerine edge kontrol yazılımı bağlantısı sunuyor.

Dijital tabanlı içgörüleri ve uzmanlıkları için EcoXpert'ler ve danışmanlık sunan platformlara özel yeni hizmet fırsatları sağlayan EcoStruxure Panel Server, kablosuz ve/veya Modbus RS485 ile Modbus TCP platformuna sahip çoklu, eşzamanlı edge kontrol veya bulut uygulamalarına bağlanabilen hepsi bir arada ağ geçidi cihazı yoğunlaştırıcısına da sahip.

Ürün yaşam döngüsü boyunca IEC 62443-4-1 gereksinimleri ile uyumlu gelişmiş siber güvenlik tasarımına sahip Panel Server, ayrıca IEC 62443 (SL1) sertifikasyonu için planlanmıştır ve kullanıcıların siber güvenlik politikalarını tanımlamalarına yardımcı olmak amacıyla Cybersecurity Admin Expert aracıyla uyumlu.

EcoStruxure Panel Server, elektrik arızası nedeniyle planlanmamış kesinti sürelerini, enerji kullanımını, enerji maliyetlerini ve elektrik yangını risklerini azaltma yeteneğiyle bugünün ve yarının enerji zorluklarıyla başarılı bir şekilde yüzleşmek için gerekli araçları sağlıyor.