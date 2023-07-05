Schneider Electric, Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile kesintisiz güç kaynağı sunuyor

Schneider Electric, küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve kritik alanlar için Live Swap (Canlı Değişim) özelliğine sahip Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile sağlam ve kesintisiz güç kaynağı sağlıyor. Sistem, N+1 ölçeklenebilir yapılandırmayla 50-250 kW kapasitede sunuluyor ve uzaktan izleme özelliği sunan EcoStruxureTM mimarisini destekliyor.

Schneider Electric, sağlam ve kesintisiz güç kaynağı Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve kritik alanlar için Live Swap (Canlı Değişim) özelliğine sahip modüler tasarım sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, sağlam ve kesintisiz güç kaynağı Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile sektörde önemli bir ihtiyaca yanıt sağlıyor.

Sistem, kritik yükleri korurken aynı zamanda üçüncü parti kurumlarca onaylanmış Live Swap (Canlı Değişim) işlevselliği sunmak üzere tasarlandı. Easy UPS 3-Fazlı Modüler, N+1 ölçeklenebilir yapılandırmayla 50-250 kW kapasitede sunuluyor ve uzaktan izleme özelliği sunan EcoStruxureTM mimarisini destekliyor.

Ölçeklenebilirliği ön planda tutan Easy UPS 3-Fazlı Modüler, yatırım maliyetini optimize etmeye olanak tanıyor ve geliştikçe ödeme yapmayı mümkün kılıyor.

Aynı zamanda bu seri, çevresel kaplama alanını minimize etmeye yardımcı olmak için enerji verimliliği, dayanıklılık, geri dönüştürülebilirlik ve şeffaflık sağlayan Schneider Electric Green Premium portföyünün bir parçası.

Yüksek verimli tasarım, akıllı akü yönetimi, gerçek zamanlı izleme ve kontrol yetenekleri gibi gelişmiş teknolojilere sahip olan sistem, sektördeki en uygun maliyetli ve enerji açısından verimli UPS çözümlerinden biri haline getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Veri Merkezi Çözümleri Teklif Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demirkol, Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile sektöre önemli yenilikler getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Easy UPS 3-Fazlı Modüler'i sektöre kazandırmış olmak büyük bir mutluluk. Bu ürün, müşterilere optimize edilmiş bir yatırım paketinde üçüncü taraf onaylı Live Swap, modüler tasarım ve kusursuz güvenilirlik olanakları sağlıyor. Üstün bağlanabilirlik özellikleri ile veri merkezleri ile ticari ve endüstriyel uygulamalar için en doğru seçim olduğunu kanıtlıyor."

Easy UPS 3-Fazlı Modüler, optimize edilmiş bir yatırım harcaması modeli aracılığıyla müşterilerin maliyetlerini en etkin şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor.

Ayrıca kendi kendini teşhis eden üçüncü taraf sertifikalı Live Swap güç modülleri ve statik anahtar sayesinde planlı kesinti süresini önemli ölçüde azaltıyor, böylece kompakt bir kaplama alanında yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunuyor.

Easy UPS 3-Fazlı Modüler kolay seçim, yapılandırma, kurulum ve bakım özellikleriyle dağıtım sürecini sorunsuz hale getiriyor.