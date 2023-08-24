Schneider Electric, Brilliant Planet ile karbon yakalama operasyonlarını destekliyor

Schneider Electric, dünyanın öncü karbon yakalama şirketlerinden Brilliant Planet'in genişleyen operasyonlarında EcoStruxure Automation Expert ile iş birliği yapıyor. Brilliant Planet, alg tabanlı karbon yakalama teknolojisi kullanarak karbonu ölçülebilir şekilde tutuyor. Schneider Electric'in sağladığı çözümler, Brilliant Planet'in operasyonlarını daha verimli hale getiriyor ve ölçeklenebilirlik sağlıyor.

Schneider Electric, dünyanın öncü karbon yakalama şirketlerinden Brilliant Planet'i genişleyen ve büyüyen operasyonlarında "EcoStruxure Automation Expert" ile destekliyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle karbon yakalama endüstrisini desteklemeye devam ediyor.

Şirket son olarak, alg tabanlı karbon yakalama konusunda öncü şirket Brilliant Planet'in çözüm ortağı olacağını duyurdu. Platinum Electrical Engineering iş birliğinde Schneider Electric, Brilliant Planet'in operasyonlarına EcoStruxure Automation Expert ile güç katacak.

Brilliant Planet, algleri uygun maliyetli bir yöntem olarak kullanarak karbonu gigaton ölçeğinde kalıcı ve ölçülebilir şekilde tutuyor. Şirket, sahil kıyılarında, açık havada, havuz tabanlı sistemlerde büyük miktarlarda mikro yosun yetiştiriyor.

Bu sistemler, aynı orman alanına kıyasla atmosferden 30 kat daha fazla karbonu hapsetmeyi mümkün kılıyor. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de karbon yakalama teknolojilerini iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının önemli bir parçası olarak kabul ediyor.

Brilliant Planet, Fas'taki 3 hektarlık tesisinde 4 yıl süren denemeler de dahil olmak üzere 8 yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından, şimdi dünya genelindeki tesislerde kullanılacak ölçeklenebilir bir platform geliştiriyor.

Bu kritik çalışmada, kolayca ölçeklenebilen son derece esnek ve verimli bir kontrol sistemine ihtiyaç duyan Brilliant Planet, dünyanın ilk yazılım merkezli evrensel otomasyon sistemi olan EcoStruxure Automation Expert'i AVEVA System Platform ve AVEVA Insight ile birlikte kullanarak operasyonların tam görünürlüğünü ve kontrolünü sağlamak için Schneider Electric Alliance Onaylı İş Ortağı olan Platinum Electrical Engineering'i seçti.

Geleneksel endüstriyel otomasyon sistemleri kapalı, tescilli ve donanım odaklıdır. Verimliliği optimize etmek için farklı markaların yeni teknolojilerini entegre etmek isteyen kuruluşlar için bunu zor ve maliyetli hale getirebilirler.

EcoStruxure Automation Expert, birlikte çalışabilirlikte IEC 61499 standardını temel alan evrensel bir otomasyon çözümü ve bu nedenle yeni veya mevcut üçüncü taraf ekipmanlarla kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede Brilliant Planet'in dünya genelindeki yeni tesislerinde de kolay ölçeklenebilirlik sağlıyor.

"Sistemin daha yaygın bir kullanım için temel oluşturmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brilliant Planet Üst Yöneticisi (CEO) Adam Taylor, gereken hızda ölçeklendirme yapabilmek için uygulamayı modüler hale getirebilmeleri gerektiğini aktardı.

Taylor, "Schneider Electric ve Platinum Electrical Engineering iş birliğinde sunulan çözümler, her tesiste kopyalama, yapıştırma ve ölçeklendirme yapmamızı sağlıyor. Bu da kaynakları daha verimli kullanabileceğimiz ve kontrol süreçlerinde önemli gelişmeler sağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sistemin önümüzdeki yıllarda daha yaygın bir kullanım için temel oluşturmasını hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Schneider Electric Yazılım Merkezli Otomasyon Küresel Başkan Yardımcısı Sanjith Singh de bu güçlü çözümle Brilliant Planet'in küresel iklim değişikliği için gerçekleştirdiği çalışmaları desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Singh, "Sürdürülebilirlik ve yeni nesil endüstriyel otomasyon misyonumuzu gerçekleştirmemiz, güvenilir Alliance İş Ortakları ve değerli müşterilerden oluşan bir ağ ile mümkün ve bu proje her ikisine de sahip. Brilliant Planet iklim değişikliği sorununa sürdürülebilir çözümler sunmak için teknolojimizi kullanırken, Platinum Electrical Engineering ise bu çözümün verimli ve ölçeklenebilir bir şekilde uygulanmasında önemli bir rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.