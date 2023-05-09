Savunma Sanayii Başkanlığı, Yakıt Hücresi Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı Toplantısı düzenledi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 'yakıt hücresi teknolojileri' alanında savunma sanayi teknolojilerindeki dönüşümün yönetilmesi, teknoloji kazanımı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla planlanması, takip edilmesi ve desteklenmesini hedefleyen 'Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Toplantısı' düzenledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, 'yakıt hücresi teknolojileri' alanında savunma sanayi teknolojilerindeki dönüşümün yönetilmesi, teknoloji kazanımı çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla planlanması, takip edilmesi ve desteklenmesini hedefleyen 'Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Toplantısı' düzenlendi.

SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, yakıt hücresi teknolojileri alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahip 8 kurum ve kuruluş, 26 firma ve 16 üniversiteden toplam 100'ü aşkın temsilci katıldı.SSB öncülüğünde, yakıt hücresi teknolojileri alanında Ar-Ge yeteneği kazandırılması, yakıt hücresi kapsamında Türkiye'de çalışılması gereken öncelikli konuların tespit edilmesi ve bu konuların çalışılması için üniversite/sanayi iş birliğinin artırılması amaçlarıyla yürütülecek OTAĞ faaliyetinde, 'Yakıt Hücresi Modül/Yığın Geliştirme', 'Depolama ve Besleme Sistemleri' ve 'Yakıt Hücresi Sistem Bileşenleri' odak çalışma grupları oluşturuldu. Yakıt hücresi teknolojileri OTAĞ faaliyetlerinin yaklaşık 1 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Yürütülecek çalışmalar sonucunda, 'Yakıt Hücresi Teknolojileri Yol Haritası'nın hazırlanması hedefleniyor.