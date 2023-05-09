Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Duvar arkasını görüntüleyen sistem, depremde 30 kişiye ulaştı'

ELAZIĞ'da konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Daha önce teröre karşı meskun mahal mücadelelerinde duvar arkasındaki canlı varlığını tespit eden sistem, bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için bir kenara bırakılmıştı. Deprem sırasında elimizde bulunan ürünleri deprem bölgesine gönderdiğimizde, ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasında, tespit edilmesinde etkili oldu. Bu ürünümüz de Elazığ'da üretilecek" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret eden Başkan Demir, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) geçen Demir, burada gerçekleştirilen 'Savunma Sanayi Elazığ İl Buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıya Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, ETSO Başkanı İdris Alan, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, sanayiciler ve akademisyenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, yatırımlarda bölgedeki insanların istihdam edileceğini ifade ederek, "Üretim ve yatırımların yanında, buradaki her kalemin çok önemli olduğunu gördüm. Projemizin adı 'iskan ve istihdam' dedik. Yapılacak yatırımlarla beraber belirli özelliklerde konutların da yapılmasını yine bu şirketlerimiz üstlenecekler. Çalışanlarımızın bölgeden olması ve bu konutlarda iskan edilmesini hedefliyoruz. Konutlarımızın çok nitelikli olmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de kriterlerimiz var. Diğer deprem bölgesindeki illerde de söyledik. O bölgelerde yapılacak olan istihdamdan, kesinlikle o bölgedeki, ildeki insanlar yararlanacak" diye konuştu.