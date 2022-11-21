Easycep ve Bitdefender ile sattığınız telefondaki veriler gerçekten siliniyor mu? Sorusunun cevabını en yetkili isimlerden öğrendik.

Yenilenmiş elektronik ürünler için yerli bir pazar yeri olma hedefiyle yola çıkan Easycep, 2021 yılının Nisan ayında ulusal ve uluslararası melek yatırımcılardan ve şirketlerden 9 milyon liralık tohum yatırım alarak hizmet kalitesini artırma yolunda önemli bir adım atmıştı. Bu hizmeti ülkemizde sunan Easycep ve Bitdefender ile sattığınız telefondaki veriler gerçekten siliniyor mu? Sorusunun cevabını en yetkili isimlerden öğrendik.

Sattığınız telefondaki veriler gerçekten siliniyor mu?

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Yenilenmiş elektronik ürünlerin sergilendiği Easycep'te, cep telefonundan bilgisayara, tablet, akıllı saat ve aksesuar kategorilerinden birçok ürünü yerinde inceleme fırsatı ve doğrudan satın alma imkanı sunuluyor.

Telefon satmak ya da takas etmek için halihazırda easycep.com üzerinden işlem yapılabiliyorken, sürecin hızlandırılması adına müşteriler isterse mağazadan da bu işlemi yapabiliyor. Ayrıca mağazada satılmak istenen cihaza yapılan test sonucu müşteriye kesin bir fiyat teklifi sunuluyor.

Tabi ki bu alışverişte müşteri tarafında bazı soru işaretleri de var. Yenilenmiş telefonlar gerçekten sıfırlanıyor mu? Bir önceki sahip veya sahiplerinin kullanımı, yeni müşteri için bir risk faktörü oluşturuyor mu? Easycep CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile Bitdefender-Laykom Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ile konuştuk.