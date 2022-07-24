Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

Rusya'daki bir maç sırasında satranç robotu krizi yaşandı. Yedi yaşındaki rakibini tutup bırakmayan robot, çocuğun parmağını kırdı.

Moskova'da yapılan bir satranç turnuvasında ilginç anlar yaşandı. 7 yaşındaki çocuğun parmağını satranç taşı zanneden robot, hamle yapmak isterken çocuğun parmağı kırdı. Turnuvadaki görevliler, çocuğun parmağını son anda kurtarırken, oyun robotuyla ilgili soruşturma açıldı.

Robot, çocuğun parmağını satranç taşı zannetti

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev tarafından doğrulanan olay, sosyal medyada viral olmayı başardı. Rusya'daki kullanıcılar tarafından paylaşılan ve şu anda erişimi kısıtlanan bir video, satranç robotunun çocuğun parmağını nasıl tuttuğunu gösteriyordu.

Videoya göre robot, satranç taşı için hamle yapmak isterken yedi yaşındaki çocuğun parmağını tuttu. Federasyon Başkanı Sergey Lazarev konuyla ilgili verdiği röportajda, "Robot çocuğun parmağını kırdı. Bu elbette kötü" ifadelerini kullandı. Ancak daha önce benzer bir "yanlış anlaşılmaya" yol açmadığını söyledi.

İnsansı robot konusunda dev adım!

Rusya'daki haber kaynaklarından gelen olayda, yedi yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastaneye götürülüp parmağı alçıya alındıktan sonra, diğer maçlarda oynamaya devam etti.

Kazayla ilgili oyun robotu için inceleme başlatan Moskova Federasyonu, robotun geliştiricisiyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Robotun diğer maçlarda kullanılıp kullanılmadığı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji

Moskova Rusya Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title