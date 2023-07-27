Sarsılmaz, silahlı drone imalatı için önemli bir anlaşma imzaladı

Sarsılmaz, IDEF'23 Fuarı'nda SİHA'ların giremediği alanlar için silahlı drone imalatı için önemli bir anlaşma imzaladı. Sarsılmaz ve Asisguard iş birliğiyle geliştirilen SAR 15T entegre silahlı drone Songar, Türk mühendislerin imzasını taşıyor. Songar, otonom ve manuel uçuş modlarına sahip olup, 5 km uçuş menzili ve 300 m irtifaya sahiptir.

IDEF'23 Fuarı'na SARBOT, SAR2023, 25mm Kara Topu ve diğer ürünleriyle damga vuran Sarsılmaz, Siha'ların girmekte zorlandığı alanlar için ihtiyaç duyulan silahlı drone imalatı için de önemli bir anlaşmaya imza attı.

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, Sarsılmaz, IDEF'23'te dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Polis Teşkilatı'nın en büyük milli silah üreticilerinden biri olan Sarsılmaz, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretime dahil edilen otonom silah sistemleriyle de ülkemizin yüz akı projelerine imza atmayı sürdürüyor.

Milli Hava ve Kara platformları için geliştirdiği sistemler ile bu alanda önemli bir ithalat kalemine son veren Sarsılmaz, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarılarına destek olacak yeni bir çalışmayı da gündemine aldı. Sarsılmaz ile Asisguard silahlı drone alanında devrimsel nitelikle yeni üretimler için işbirliği anlaşması imzaladı. Sarsılmaz adına imzayı Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş atarken, Asisguard adına da anlaşmayı Genel Müdür Mustafa Barış Düzgün imzaladı.

Sarsılmaz ve Asisguard iş birliğiyle geliştirilen SAR 15T entegre silahlı drone Songar, tasarımdan üretime, yazılımdan silah sistemine kadar tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyor.

Otonom ve manuel uçuş modlarına sahip olan Songar, yer kontrol istasyonunun yanı sıra rota planlama özelliğiyle otonom uçuş da gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı dronesinin uçuş menzili 5 kilometreye ulaşırken, uçuş irtifası ise 300 metreyi buluyor. 25 dakika süreyle havada kalabilen dronenin 7,62 milimetre kalibredeki Sarsılmaz imzalı silah sistemi yaklaşık 400 metre atış menzili sağlıyor.

"İHA, SİHA ve uçakların giremediği alanlarda dronelere duyulan ihtiyacı tespit ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarsılmaz Mühendislik Başkanı Hulusi Kasap, Türkiye'nin insansız hava araçları sektöründe lider konumda olduğunu belirterek, "Bu noktada elde ettiğimiz başarılar tüm dünyanın malumu, ancak biz sahadan gelen geri bildirimler ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında İHA, SİHA ve uçakların giremediği alanlarda daha küçük sistemler olan dronelere duyulan ihtiyacı tespit ettik ve bu alanda da ülkemizin elini güçlendirmek için bu projeyi geliştirdik. Asisguard tarafından üretilen droneler gözetleme amaçlı ve bomba atar olarak kullanılıyor. Sarsılmaz mühendisliğini bu sisteme entegre ederek yeni kabiliyetler kazandırmayı hedefliyoruz. Songar eklenecek bu yeni makineli tüfek sistemi ile havadan belirlenen hedeflere 400 metre menzilde etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"Songar havada uçan bir silah kulesi"

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün de Songar, Sarsılmaz'ın yeni sistemi ile çok özel bir ürün haline dönüşeceğine dikkati çekti.

Düzgün, "Sahip olduğu özellikler gelişecek ve tüm dünya tarafından talep edilen bir sistem olacak. Tüm silah üreticileri silah kulesi üretmek için çalışıyor, bu bağlamda Songar havada uçan bir silah kulesi olarak alanında en özel sistemlerden biri olacak. Sarsılmaz'ın sahip olduğu geniş iç pazar ve ihracat ağı ile Türkiye'nin bu alandaki elini güçlendirerek ülkemizin liderlik konumunu korumasına yardımcı olacak." açıklamalarından bulundu.