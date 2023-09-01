- Sarsılmaz'ın ürün yelpazesi TEKNOFEST'te sergileniyor

ANKARA - Sarsılmaz Silah Sanayi, yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ürünlerden oluşturduğu geniş ürün yelpazesi TEKNOFEST'te yerini aldı.

Sarsılmaz Silah Sanayi, yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettikleri birçok ürünü Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Ankara'da ziyaretçiler ile buluşturuyor. Standında dijital ortamda simüle atış deneyimi sunan Sarsılmaz, atım yatağı kapatılmış ve iğnesi çıkarılmış SAR9 tabanca modellerinden, SAR 56 piyade tüfeğine kadar geniş ürün yelpazesi ile ziyaretçilerin tetik düşürme deneyimini sağlıyor.

Sarsılmaz olarak, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi içerisinde en büyük sivil üreticilerinden biri olduklarını belirten Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, "6.35 çapta tabancadan 12.7 çapında makineli tüfeğe kadar ve TUSAŞ ile ortak şirketimiz olan TR Mekatronik'in 20 milimetre ve 25 milimetre silah sistemlerine kadar bütün ürünleri burada sergiliyoruz. Ayrıca, yine kendi şirketimiz LA2 Dynamics firmasının 'SARBOT'nu sergiliyoruz. Dolayısıyla gerek konvensiyonel silahlarda gerekse akıllı silah sistemlerinde bütün ürünlerimiz burada" ifadelerini kullandı.

"Hem tehditleri bertaraf edecekler hem de meskun mahallerde, mağaralarda görüntüleme yapacaklar"

Konvensiyonel silah sistemlerini üretirken aynı zamanda teknolojik yatırımlar yaptıklarını dile getiren Özyılmaz, "SARBOT bunların teknolojik ürünlerinin en önde geleni. İlk versiyonunu SAHA fuarında sergilemiştik. SARBOT'u yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranı ile geliştirmeye devam ediyoruz. Üzerine koyduğumuz silahlara göre farklı boyutlarda SARBOT'lar tasarlıyoruz. Bunlar hem tehditleri bertaraf edecekler hem de meskun mahallerde, mağaralarda görüntüleme yapacaklar. Hava platformlarındaki İHA'ların gururunu ülke olarak yaşıyoruz. Aynı başarıyı biz de kara platformunda SARBOT ile sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bayrak yarışını devam ettirecek gençliğe o ürünleri dokundurarak bir hedef koymayı amaçlıyoruz"

Savunma sanayinin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu yarışta yeni neslinde heveslendiğini aktaran Özyılmaz, "Bizler bu gururu ve duyguyu, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta yaptığımız kortej yürüyüşlerinde yaşardık. Çocuklarımız TEKNOFEST'te yaşıyor. Gerek Sarsılmaz olarak gerekse savunma sanayii şirketleri olarak bu bayrak yarışını devam ettirecek gençliğe o ürünleri dokundurarak bir hedef koymayı amaçlıyoruz" dedi.