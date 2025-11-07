Haberler

SARSILMAZ, D&S 2025'te "Bir ordu için yeter" sözünü global arenaya taşıyor

SARSILMAZ, D&S 2025'te 'Bir ordu için yeter' sözünü global arenaya taşıyor
Yüksek teknoloji ürünü savunma sistemleriyle Tayland'da boy gösterecek olan SARSILMAZ, bölgesel iş birlikleri ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle küresel vizyonunu pekiştiriyor.

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda Asya pazarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. 10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek olan D&S 2025 (Defense & Security) fuarına katılacak olan SARSILMAZ, bölgenin askeri ve sivil ihtiyaçlarına yanıt veren ürün gamıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Güneydoğu Asya'da Türkiye'nin köklü ilişkileri olan ülkeler arasında yer alan Tayland hem bölgesel güvenlik mimarisindeki yeri hem de gelişmekte olan sivil/askeri pazar kapasitesiyle SARSILMAZ için yüksek potansiyele sahip bir bölge olarak öne çıkıyor.

SARSILMAZ GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE D&S 2025'TE

D&S 2025 kapsamında SARSILMAZ, yeni nesil ürünlerinden oluşan kapsamlı bir portföyle sahnede olacak. Fuar süresince SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 56, SAR 39, SAR 109T gibi makineli tüfek ve piyade silahlarının yanı sıra SAR9, B6, K2 45 ve K12 Sport gibi tabanca çözümleri de yer alacak.

Fuarda sergilenecek ürünler arasında, muharebe sahasında ihtiyaç duyulan yüksek ateş desteğini sağlayan SAR 127 MT, Türkiye'nin makineli tüfek ihtiyacına yerli mühendislik çözümü sunan SAR 762 MT ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan SAR 56 yer alıyor. Meskûn mahal operasyonları için geliştirilen özgün yapısıyla SAR 109T, "Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesi"nin açık ara birincisi olan SAR9, SARSILMAZ'ın ilk polimer gövdeli tabancalarından B6 ve yüksek şarjör kapasitesiyle dikkat çeken K2 45 modeli, ürün gamındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Sportif atıcılık alanında ise, özel olarak geliştirilen K12 Sport serisi, hassasiyet ve dengeyi bir arada sunarak profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

SARSILMAZ, D&S 2025'te 'Bir ordu için yeter' sözünü global arenaya taşıyor

Bu silah sistemleri, SARSILMAZ'ın sahada güvenilirlik, ergonomi ve yüksek performans odaklı mühendislik anlayışını profesyonellere tanıtacak.

SARSILMAZ bir yandan Tayland ve çevresindeki yeniden şekillenen savunma ihtiyaçlarına çözümler önerirken, diğer yandan yerel ortaklıklarla sürdürülebilir modeller kurmayı da hedefliyor. Fuarda ağırlıklı olarak ülke temsilcileri ve askeri heyetlerle görüşmeler yapmayı planlayan SARSILMAZ, potansiyel iş birlikleriyle birlikte yeni satış kanallarının kapılarını açmayı planlıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ, YERLİ MARKA, GLOBAL GÜÇ

SARSILMAZ Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen yenilikçi sistemler şirketin küresel rekabetteki gücünü artırıyor. Güvenlik güçlerinden alınan geri bildirimlerle sürekli geliştirilen silahlar gerek kullanıcı dostu tasarımları gerekse modüler altyapılarıyla hem konvansiyonel ordular hem de özel kuvvetler için uygun çözümler sunuyor.

Küresel ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda, Asya pazarında kurumsal varlığını güçlendirmeyi hedefleyen SARSILMAZ, yeni dağıtım ağları oluşturmak ve uzun vadeli ekonomik modellerle büyümek için Tayland'daki fuarı önemli bir imkân olarak ele alıyor.D&S 2025, SARSILMAZ'ın Güneydoğu Asya'daki kurumsal varlığını güçlendirmek için stratejik bir adım olmanın ötesinde; Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin de bölgeye aktarılması açısından bir güç gösterisi niteliği taşıyor. "Bir ordu için SARSILMAZ yeter" anlayışıyla hareket eden şirket, ileri mühendislik altyapısını ve çözüm odaklı vizyonunu Tayland sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

