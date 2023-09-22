Şarjsız Elektrikli Bisiklet Pi-Pop: Süper Kapasitör Teknolojisi

Fransız girişimi Pi-Pop, lityum piller içermeyen ilginç bir elektrikli bisiklet girişimi ile karşımızda. Markanın iddiasına bakılırsa, bu elektrikli bisiklet şarjsız yoluna devam edebiliyor. Bunu ise süper kapasitör teknolojisine borçlu.

Fransız girişimi Pi-Pop, lityum piller içermeyen ilginç bir elektrikli bisiklet girişimi ile karşımızda. Markanın iddiasına bakılırsa, bu elektrikli bisiklet şarjsız yoluna devam edebiliyor. Bunu ise süper kapasitör teknolojisine borçlu.

Şarjsız elektrikli bisiklet Pi-Pop ve özellikleri

Elektrikli bisiklet ve otomobiller çoktan hayatımızın önemli parçalarından biri oldu. Ancak her teknoloji gibi, elektrikli araçların da belli dezavantajları var. Bunlardan en önemlisi de batarya ömürleri ve şarj sorunu. İşte Fransız Pi-Pop girişimi belki de elektrikli araçlar için alternatif bir batarya çözümü sunuyor. Bu batarya teknolojisi sayesinde Pi-Pop elektrikli bisiklet şarjsız yoluna devam ediyor.

Süper kapasitör batarya dediğimiz bu teknoloji aslında yeni bir teknoloji değil. Lityum-iyon pillerin yerine kullanılan batarya, bisiklet hareket halindeyken kendi kendine şarj olabiliyor. Özellikle yokuş ve bisikletin ivme kazandığı yollarda elektrikli bisiklet bataryası kısa sürede şarj oluyor.

Süper kapasitör bataryalar, aynı zamanda lityum iyon bataryalara göre çok daha uzun ömürlü. Normal bir kullanımda lityum iyon bataryalar yaklaşık 6-7 yıllık bir ömre sahipler. Süperkapasitör batarya ise 10-15 yıllık bir kullanım ömrüne sahip. Bunun temel sebeplerinden birisi de şarja ihtiyaç duymaması. Lityum pillerin üretimin gelecek on yılda artışa geçmesi beklentiler arasında. Süper kapasitör bataryaların lityum bataryaların yerini alıp almayacağını ise zaman gösterecek. Özellikle şarjsız çalışan elektrikli bisiklet girişimleri gelecekte daha fazla karşımıza çıkabilir.

Yine Pi-Pop girişimi hazırladığı bu süper kapasitör bataryada tamamen geri dönüşebilen malzemeler kullandı. Buna göre elektrikli bisiklet bataryası içerisinde alüminyum, karbon, selüloz ve polimerler gibi geri dönüşebilen malzemeler yer alıyor. Aslında bu teknoloji ilk defa karşımıza çıkmıyor. İlk olarak 1970'li yılların sonunda karşımıza çıkan teknoloji, son dönemde özellikle hibrid araçlarda enerji verimliliğinde büyük rol oynadı.

Pi-Pop elektrikli bisiklet, bu özellikleri sayesinde menzil sınırı olmayan bir model. Retro bir tasarım ve beyaz ağırlıklı rengiyle karşımıza çıkıyor. Elektrikli bisiklet 25 km hız yapabiliyor ve motor 250 W enerji üretiyor 45 Nm gücünde. Elektrikli bisiklet, 21.7 kg ağırlığında.

Peki şarjsız elektrikli bisiklet modelini nasıl buldunuz? Sizce bu teknoloji lityum iyon pillerin devrini kapatabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.