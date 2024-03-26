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Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri

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Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Xiaomi telefonlar…

Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri listesinin birinci sırasında Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G olduğunu görüyoruz. Cihaz, yapılan denemeler sonucunda 136 puan aldı.

Bununla birlikte Xiaomi 11T ise 136 puanla ikinci sırada yer alıyorken, onu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (134 puan) ve Xiaomi Redmi Note 10 (134 puan) takip ediyor. Akabinde Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 10S ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G modellerini de ilk sıralarda görebilmek mümkün. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelPuan1Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G1362Xiaomi 11T1363Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G1344Xiaomi Redmi Note 101345Xiaomi 13 Ultra1336Xiaomi Redmi Note 11S 5G1337Xiaomi Redmi Note 12 5G1328Xiaomi Redmi Note 10S1329Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G12910Xiaomi Redmi Note 10 Pro12911Xiaomi 1312812Xiaomi 13 Pro12613Xiaomi 11T Pro12614Xiaomi 12T Pro12315Xiaomi 13T Pro12016Xiaomi Redmi Note 10 5G12017Xiaomi Redmi Note 1111918Xiaomi 12T11819Xiaomi 12 Lite 5G11820Xiaomi 13T114

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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