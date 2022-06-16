14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödül töreni yapıldı - Haberler

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14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödül töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Şeyhanlı - Teknoloji
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14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödül töreni yapıldı Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödül töreni yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışmanın son gününde, GAP Arena Spor Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler finalde yarıştı. Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla 4 gün süren yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesi katıldı.

Yarışmada, temalı, mini sumo, çizgi izleyen, serbest proje, hızlı çizgi izleyen, insansız hava aracı, endüstriyel robotik kol, tasarla - çalıştır, yumurta toplama, tozkoparan robot, çizgi izleyen (temel seviye) ve labirent ustası gibi 12 farklı kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini elde eden proje sahipleri ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrenciler, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Teknoloji

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