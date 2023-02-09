Şanlıurfa'da arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı!

Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Pek çok ili etkileyen bu deprem, Şanlıurfa'da da yıkımlara neden oldu. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre ise Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İşte detaylar!

Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü olarak Pazarcık ve Elbistan'ın belirlendiği depremler Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'i de etkiledi.

Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında büyük bir seferberlik başladı. Depremin ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından bölgeye birçok ekip sevk edildi.

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Yıkımın dördüncü gününde de enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarda oldukça önemli bir yere sahip olan AFAD, arama kurtarma durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin diğer deprem bölgelerine sevk edildiğini söyledi.

AFAD, açıklamasında, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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