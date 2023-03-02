Mobil Dünya Kongresi 2023'te geleceğin kablosuz bağlantı standardı olan Wi-Fi 7 teknolojisini kullanan ZTE router modeline ön inceleme yaptık. Wi-Fi 7 ne sunuyor?

Saniyede 2.5 GB indirten ZTE router'ı MWC 23'te görüntüledik!

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Mcdodo'nun sponsorluğu ile katıldığımız MWC 2023'te, ZTE'nin kişisel ve ev veri terminallerinin ölçeği istikrarlı bir şekilde büyüyor. Uluslararası bir profesyonel danışmanlık kuruluşu olan TSR'nin yeni raporuna göre 2022 yılında ZTE ürünlerinin pazar payı dünyada birinci sırada yer aldı.

ZTE 5G MBB & FWA ürünleri, dünyada iki yıl üst üste pazar payı birinci sırada yer aldı, küresel kümülatif sevkiyatları 3 milyon birimi aştı ve ürünler 100'den fazla taşıyıcı tarafından sevk edildi. FWA'nın yeni geliştirme trendine yanıt olarak ZTE, "Yeşil, İstihbarat ve Güvenlik (GIS)" ürün konseptinin güncellendiğini duyurdu.

Yeni piyasaya sürülen 5G FWA amiral gemisi ürünü ZTE 5G FWA Gen 5, en son 3GPP R17 standardını ve WiFi 7 üçlü bant 6GHz/5GHz/2.4GHz'e katman tabanlı erişimi, WiFi zirvesine sahip cihazların yüksek, orta ve düşük hızlarını destekler veri hızı 21 Gbps'ye kadar çıkıyor. 10 Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve daha yüksek bant genişliği ile evden çalışma, oyun oynama, TV ve akıllı evden daha fazla senaryoyu tam olarak karşılayabilir.

Sinyal kapsamı açısından, ZTE 5G FWA Gen 5, villa seviyesinde ve 3D seviyesinde ağ kapsamı elde etmek ve tüm ev sinyal performansını iyileştirmek için sinyal iletim gücünü ve hassasiyetini etkin bir şekilde artıran sinyal amplifikasyon teknolojisini benimsiyor. Cihaz ayrıca ev ağı, akıllı ev, ofis ve medya eğlencesi gibi tüm senaryo uygulamalarını kapsayan çok yönlü bir sinyal kapsamı elde ederek tüm evi kapsayan bir ağ çözümü oluşturmak için yeni Mesh-dönüş teknolojisine güveniyor.

ZTE 5G FWA Gen 5, tüm şirket için akıllı senaryo uygulamasını uygulamak için Matter protokollerini destekleyecek. Bu arada, kullanıcıların tek tuşla bağlantı kesme, cihaz hız limiti, etki alanı erişim kontrolü, ağ teşhisi, WiFi optimizasyonu, cihazı yeniden başlatma işlemlerini tamamlamasına da olanak tanıyor.